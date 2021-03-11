В Приморье суд взыскал с осужденного экс-чиновника 32 млн рублей

В Приморье суд взыскал с осужденного за махинации с землей бывшего главы Хасанского района более 32 миллиона рублей ущерба, причиненного должностным преступлением.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры края, в 2018 году экс-чиновник был осужден за превышение должностных полномочий. Судом было установлено, что в 2011-2013 годах глава района в массовом порядке предоставлял в собственность граждан муниципальные земли под сараями и другими вспомогательными некапитальными объектами недвижимости. При этом участки были несоизмеримыми по площади в сравнении с постройками. Кроме того, земля предоставлялась без проведения аукционов по льготной выкупной цене.

В результате преступной деятельности поселениям и муниципальному району был причинен ущерб на сумму более 32 миллионов рублей. По иску прокуратуры Хасанского района суд взыскал с осужденного всю эту сумму.

После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение.