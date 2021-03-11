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Рубрика: Происшествия

В Забайкалье незаконно вырубили лес на 13 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте предотвратили контрабанду особо ценных пород незаконно добытой древесины. Это произошло благодаря совместной работе с сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю, отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в городе Чите и Читинской таможни, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, организованная группа была создана руководителем одного из лесозаготовительных предприятий. Коммерческая структура получила в аренду участок леса при условии привлечения зарубежных инвестиций для развития инфраструктуры района и предоставления гражданам России рабочих мест. Однако на практике трудились здесь иностранные граждане, которые с ведома руководства без соответствующих разрешений производили рубку особо ценных пород деревьев.

По версии следствия, подозреваемым удалось незаконно заготовить более 550 кубометров кедра и обработать его для дальнейшей контрабандной транспортировки. Через государственную границу России сообщники перевезли около 360 кубических метров лесоматериалов, оформив кедровые доски как изготовленные из сосны или лиственницы. Ущерб составил более 13 миллионов рублей.

Фото: vk.com/aksenovrk
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Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 260 и 226.1 УК РФ. В отношении двух иностранных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также обвинение предъявлено руководителю лесозаготовительной организации.

В местах жительства участников группы и в пунктах хранения древесины при участии сотрудников Росгвардии проведено десять обысков, в ходе которых изъята лесозаготовительная техника, большое количество древесины, деньги и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД ДФО Забайкальский край

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