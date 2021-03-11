В Забайкалье произошла серия землетрясений

В Каларском районе Забайкальского края в четверг зафиксировано несколько землетрясений.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, первый толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован незадолго до шести часов утра в десяти километрах от населенного пункта Новая Чара. Затем с разницей в полчаса последовали два афтершока магнитудой 3,9 и 4. Населением землетрясения не ощущались.

Очередное землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 11.19 по местному времени. На этот раз незначительные толчки ощущались в пятиэтажных домах поселка Новая Чара. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.

"Пострадавших нет. Продолжается обследование зданий и сооружений оперативными группами администраций поселков Чара, Новая Чара и Удокан", - отмечено в сообщении пресс-службы управления МЧС.