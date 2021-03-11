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Рубрика: Происшествия

Жители Приморья убили человека на незаконной охоте

Текст: Анна Бондаренко

Ольгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантами которого были три местных жителя. Суд признал их виновными в незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору"), а одного из них в убийстве по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Приморского края, в суде установлено, что в мае 2020 года ночью трое друзей отправились на незаконную охоту на автомашине "Toyota Hilux Surf".

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"Двигаясь по дороге, они выслеживали животных с помощью тепровизионного прицела, установленного на карабине. В какой-то момент мужчины приняли за животное местного жителя, который спрятался в лесном массиве. Остановившись, один из них произвел прицельный выстрел, от которого потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

Обнаружив убитого, они скрылись с места преступления.

Каждому из них суд назначил штраф в размере 550 тысяч рублей с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на два года. Стрелявший получил 10 месяцев лишения свободы условно и штраф 520 тысяч рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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