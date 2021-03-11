Министр просвещения РФ поддержал ульяновские инициативы о статусе учителя

9 марта ульяновский губернатор Сергей Морозов обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым вопросы повышения статуса педагога и совершенствование региональной системы среднего профессионального образования.

В начале встречи Сергей Морозов отметил, что в настоящее время в регионе ведется строительство новых образовательных объектов. В этом году начнется возведение нового лицея нанотехнологий в Димитровграде, а также в планах - строительство крупного образовательного центра в Новоспасском районе. В ходе выступления глава региона попросил оказать содействие в методической поддержке этих образовательных организаций.

- Мы видим, что Ульяновская область активно занимается развитием школьной инфраструктуры. Минпросвещения также разделяет подход региона к работе по повышению престижа профессии педагога. Современный учитель должен не только давать знания, но и воспитывать, помогать ребенку развиваться и взаимодействовать с окружающим миром, подкреплять его веру в свои силы, - сказал министр.

Губернатор Сергей Морозов обратился к Сергею Кравцову с инициативами по повышению престижа профессии учителя на федеральном уровне и совершенствованию региональной системы среднего профессионального образования.

- Сегодня механизмы защиты прав учителя можно установить только на федеральном уровне. Поэтому мы предлагаем инициировать внесение нормы в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающей административную ответственность за оскорбление, унижение профессиональной чести и достоинства учителя. Также считаем, что необходимо внести изменения в части установления запрета на использование образа педагогического работника в рекламных целях. Такие изменения в законодательстве позволят учителю почувствовать защищенность своей профессии со стороны государства, - сказал Морозов.

По информации регионального профильного ведомства, планируется внести предложения по внесению изменений в федеральный закон "О рекламе" в части установления запрета на использование образа педагогического работника в рекламе. В настоящее время данный закон содержит такой запрет относительно использования образа медицинских и фармацевтических работников.

Кроме того, ульяновский губернатор отметил, что область после согласования с федеральным центром планирует сократить сроки обучения в учреждениях СПО.

- Мы понимаем, что нам для развития экономики нужны быстрые программы и хорошо подготовленные рабочие кадры. Сегодня в колледжах и техникумах образовательная программа рассчитана на три-четыре года, поэтому мы хотели бы обратиться с просьбой и сократить сроки обучения в учреждениях СПО как минимум на один год, - добавил глава региона.

В свою очередь, руководитель Минпросвещения РФ одобрил данные инициативы, отметив, что поддержит Ульяновскую область, если она выйдет с предложениями в Государственную Думу и Федеральное собрание.

Напомним, с 1 января 2020 года в Ульяновской области реализуется закон "О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории региона". Как рассказала министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова, благодаря данному документу утвержден кодекс профессиональной этики и клятва педагогических работников, установлено право первоочередного приема в государственных и муниципальных структурах. Кроме того, определены категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь, которым по итогам конкурсного отбора была установлена ежемесячная выплата. В 2020 году победителям в различных категориях были признаны 147 педагогических работников, все награждены нагрудными знаками. Также законом предусмотрен конкурс грантов на стажировку и проезд отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно.

Сергей Кравцов, по итогам встречи, дал поручение заместителю министра просвещения России Денису Грибову проработать все инициативы с региональным Министерством просвещения.