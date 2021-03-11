Министр просвещения РФ поддержал ульяновские инициативы о статусе учителя

Новости

В Болгарии построили роскошную "копейку" 10:00
К выходным в Москву придет потепление 09:54
В Кургане прооперировали новорожденного с гидроцефалией 09:51
В Крыму сочли "клоунским междусобойчиком" встречу западных стран в ООН 09:47
В Петербурге на "зеленой" ветке метро произошло задымление 09:42
СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов 09:40
В Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса 09:29
Телефонный мошенник вымогал деньги у пенсионеров 09:27
В Латвии смертность выросла почти на 40 процентов 09:22
Представители разных поколений описали жертвы ради карьеры 09:20
Бирюков: Вертолеты приступили к разведке паводковой обстановки в Москве 09:09
Mitsubishi будет продавать модели Renault под своим брендом 09:00
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика 08:51
Эксперт развеяла миф о выгодности кредитных карт 08:50
Суточная смертность от коронавируса в Бразилии превысила 2 000 человек 08:41
Источник: Роналду может покинуть "Ювентус" летом 08:35
Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян 08:23
В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС 08:14
В Забайкалье произошла серия землетрясений 07:56
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет 07:37
Назван необычный симптом сердечного приступа 07:25
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" 07:10
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США 06:26
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V" 05:36
Протестующие сожгли несколько автомобилей во французском Лионе 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 08:43
Рубрика: Власть

Министр просвещения РФ поддержал ульяновские инициативы о статусе учителя

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
9 марта ульяновский губернатор Сергей Морозов обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым вопросы повышения статуса педагога и совершенствование региональной системы среднего профессионального образования.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

В начале встречи Сергей Морозов отметил, что в настоящее время в регионе ведется строительство новых образовательных объектов. В этом году начнется возведение нового лицея нанотехнологий в Димитровграде, а также в планах - строительство крупного образовательного центра в Новоспасском районе. В ходе выступления глава региона попросил оказать содействие в методической поддержке этих образовательных организаций.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновской области дополнительно поддержат семьи

- Мы видим, что Ульяновская область активно занимается развитием школьной инфраструктуры. Минпросвещения также разделяет подход региона к работе по повышению престижа профессии педагога. Современный учитель должен не только давать знания, но и воспитывать, помогать ребенку развиваться и взаимодействовать с окружающим миром, подкреплять его веру в свои силы, - сказал министр.

Губернатор Сергей Морозов обратился к Сергею Кравцову с инициативами по повышению престижа профессии учителя на федеральном уровне и совершенствованию региональной системы среднего профессионального образования.

- Сегодня механизмы защиты прав учителя можно установить только на федеральном уровне. Поэтому мы предлагаем инициировать внесение нормы в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающей административную ответственность за оскорбление, унижение профессиональной чести и достоинства учителя. Также считаем, что необходимо внести изменения в части установления запрета на использование образа педагогического работника в рекламных целях. Такие изменения в законодательстве позволят учителю почувствовать защищенность своей профессии со стороны государства, - сказал Морозов.

По информации регионального профильного ведомства, планируется внести предложения по внесению изменений в федеральный закон "О рекламе" в части установления запрета на использование образа педагогического работника в рекламе. В настоящее время данный закон содержит такой запрет относительно использования образа медицинских и фармацевтических работников.

Кроме того, ульяновский губернатор отметил, что область после согласования с федеральным центром планирует сократить сроки обучения в учреждениях СПО.

- Мы понимаем, что нам для развития экономики нужны быстрые программы и хорошо подготовленные рабочие кадры. Сегодня в колледжах и техникумах образовательная программа рассчитана на три-четыре года, поэтому мы хотели бы обратиться с просьбой и сократить сроки обучения в учреждениях СПО как минимум на один год, - добавил глава региона.

В свою очередь, руководитель Минпросвещения РФ одобрил данные инициативы, отметив, что поддержит Ульяновскую область, если она выйдет с предложениями в Государственную Думу и Федеральное собрание.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновске откроют филиал социально-реабилитационного центра

Напомним, с 1 января 2020 года в Ульяновской области реализуется закон "О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории региона". Как рассказала министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова, благодаря данному документу утвержден кодекс профессиональной этики и клятва педагогических работников, установлено право первоочередного приема в государственных и муниципальных структурах. Кроме того, определены категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь, которым по итогам конкурсного отбора была установлена ежемесячная выплата. В 2020 году победителям в различных категориях были признаны 147 педагогических работников, все награждены нагрудными знаками. Также законом предусмотрен конкурс грантов на стажировку и проезд отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно.

Сергей Кравцов, по итогам встречи, дал поручение заместителю министра просвещения России Денису Грибову проработать все инициативы с региональным Министерством просвещения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты