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11.03.2021 19:23
Рубрика: Экономика

Фабрики грез

Повышение эффективности труда началось с мебели и рыбы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Первыми участниками программы расширенной поддержки повышения производительности труда стали мебельная фабрика из Саратова и рыбоперерабатывающая компания из Новосибирска, сообщила пресс-служба минэкономразвития.
Крупному производству мебели нужны очень бережливые технологии, которые позволяет освоить нацпроект. Фото: ЕРА Крупному производству мебели нужны очень бережливые технологии, которые позволяет освоить нацпроект. Фото: ЕРА
Крупному производству мебели нужны очень бережливые технологии, которые позволяет освоить нацпроект. Фото: ЕРА

Вместе с экспертами АНО "Федеральный центр компетенций" (ФЦК) им предстоит целый год заниматься модернизацией производственных линий. Задача минимум - рост производительности на 10% в течение трех ближайших лет. Всего в расширенную программу поддержки в рамках нацпроекта "Производительность труда" в этом году наберут 35 компаний, в обычную - 170 участников.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Расширенная программа была добавлена в нацпроект в этом году в рамках его обновления. Она предполагает удвоение по всем параметрам: эксперты ФЦК придут на предприятие на целый год вместо шести месяцев, помогут модернизировать два производственных потока, а не один. Но и результат должен быть вдвое выше - рост производительности на 10% в год вместо 5%. В ФЦК уверены, что работа с крупными предприятиями даст больший эффект, чем с небольшими как минимум за счет масштаба преобразований и иных размеров финансового оборота.

Кстати, если в обычную программу повышения производительности минэкономразвития принимает участников с годовой выручкой от 400 млн рублей, то в расширенную - только от 2 млрд рублей.

"Эффективность инструментов бережливого производства была доказана множеством успешных проектов, - отметил замглавы минэкономразвития Петр Засельский. - Так, по итогам 2020 года на предприятиях - участниках нацпроекта в среднем на 36% увеличилась выработка, на 39% сократились запасы незавершенного производства и время производства продукта. Новый формат работы позволит добиться еще более внушительных результатов, улучшив не только производственные процессы, но и логистику, маркетинг, продажи и прочее".

Повышение эффективности, проводимое с помощью ФЦК, может пройти по нескольким траекториям. Участникам программы предложат выбрать из направлений "Цифровизация и автоматизация", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг".

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