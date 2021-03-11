"Салават Юлаев" вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

"Салават Юлаев" выиграл серию у челябинского "Трактора". В пятом матче уфимцы на своей площадке переиграли соперника со счетом 3:2 и стали седьмым клубом, который вышел в четвертьфинал.

В первом периоде хозяева вышли вперед после точного броска Теему Хартикайнена. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами - на шайбу Сакари Маннинена у гостей ответил Игорь Полыгалов. В середине третьего периода Александр Авцин счет сравнял, но на последней минуте встречи Маркус Гранлунд стал автором победного гола. "Салават Юлаев" победил и выиграл серию - 4-1.

На Востоке помимо уфимского клуба во второй раунд плей-офф вышли казанский "Ак Барс" и "Авангард" из Омска. В серии между магнитогорским "Металлургом" и казахстанским "Барысом" счет пока 3-2 в пользу российского клуба.

Ранее на Западе в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и "Динамо", СКА из Санкт-Петербурга и ярославский "Локомотив".