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11.03.2021 20:19
Рубрика: Спорт

"Салават Юлаев" вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
"Салават Юлаев" выиграл серию у челябинского "Трактора". В пятом матче уфимцы на своей площадке переиграли соперника со счетом 3:2 и стали седьмым клубом, который вышел в четвертьфинал.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В первом периоде хозяева вышли вперед после точного броска Теему Хартикайнена. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами - на шайбу Сакари Маннинена у гостей ответил Игорь Полыгалов. В середине третьего периода Александр Авцин счет сравнял, но на последней минуте встречи Маркус Гранлунд стал автором победного гола. "Салават Юлаев" победил и выиграл серию - 4-1.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Определились участники полуфиналов плей-офф КХЛ на Западе

На Востоке помимо уфимского клуба во второй раунд плей-офф вышли казанский "Ак Барс" и "Авангард" из Омска. В серии между магнитогорским "Металлургом" и казахстанским "Барысом" счет пока 3-2 в пользу российского клуба.

Ранее на Западе в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и "Динамо", СКА из Санкт-Петербурга и ярославский "Локомотив".

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