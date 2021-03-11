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11.03.2021 09:08
Рубрика: Общество

Ученые придумали, как получать электричество из громких звуков

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Самарские ученые придумали, как преобразовать шум энергетических установок в электричество. Микроэлектростанции специалисты предложили ставить в выхлопных системах локомотивов и морских судов.

- Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. Обычно для глушения шума в выхлопных системах используются различные методы поглощения энергии. Мы же предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, тем самым мы одновременно уменьшаем уровень шума выхлопной системы и получаем из утилизируемых звуков дополнительную электрическую энергию, пусть и небольшую, но все же, - рассказал старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева Артем Шиманов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Уже сделан прототип установки. Это волновод - полипропиленовая труба длиной около трех метров, внутри которой находится пульсационная турбина с электрогенератором. К одному из концов трубы присоединен источник шума - сабвуфер мощностью порядка 80 Вт от обычной бытовой акустической системы. Внутри трубы разместили датчики, а к волноводу присоединили осциллограф (электронный прибор для измерения электрических сигналов в цепи и наблюдения за ними).

Поступающие в трубу звуковые колебания раскручивают турбину. Ученые измеряют давление в различных точках волновода и смотрят, как выстраиваются звуковые волны в зависимости от месторасположения турбины в трубе. Они стараются найти оптимальную точку с наибольшей степенью утилизации звука и выработки электроэнергии. Первые эксперименты продемонстрировали, что звук мощностью примерно 20 Вт раскручивает турбину до 13 тысяч оборотов в минуту. Это дает около 2 Вт электроэнергии.

Самарские ученые говорят, что разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, но также шумоутилизатор уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя. То есть, двигатели благодаря этому будут меньше по размеру и легче.

Исследования планируется завершить в 2021 году. Затем сделают уже металлический демонстрационный образец установки с волноводом и будут внедрять разработку на практике.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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