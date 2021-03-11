Нижегородская область возвращает себе статус региона, имеющего на Волге полноценный порт, который принимает грузы со всех видов транспорта: водного, железнодорожного и автомобильного. В тримодальном логистическом комплексе "Логопром Кстово" принят первый эшелон с высококачественным карельским щебнем для дорожного строительства.

В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов. Фото: "Логопром Кстово"

Для этой выгрузки "Логопром" впервые применил технологию разгрузки щебня из вагонов гидравлическими грейферами. Это новая прогрессивная технология, позволяющая обеспечивать высокую производительность и сохранность вагонного парка. Она существенно отличается от традиционной, требующей повышенные железнодорожные пути, огромные площади и, как следствие, ограничение номенклатуры грузов.

Установка грейфера на уникальный гусеничный перегружатель Sennebogen 880R позволила создать и запустить в работу высокопроизводительный перегрузочный комплекс, не имеющий себе равных в портах Поволжья. В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов.

"Логопром" - частная российская многопрофильная инфраструктурно-логистическая компания, работающая в сфере В2В, активно внедряет инновации, новые технологии мирового уровня. Она владеет собственными мультимодальными перегрузочными комплексами на Волге и Оке в нижегородском регионе, а также в Подмосковье и на Урале.

Специализация компании - поставка, прием, выгрузка, хранение, доставка массовых генеральных, навалочных, наливных грузов для промышленности и строительства, а также логистика проектных грузов, перегрузка, хранение в собственных портах и на терминалах.

"Логопром" в своей стратегии опирается на принципы устойчивого развития, готовится к получению ESG-рейтинга - показателя того, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.

В "Логопром Кстово", на грузовом фронте, принявшем щебень из полувагонов, в период навигации успешно обрабатываются генеральные и навалочные грузы, перевозимые речным транспортом.

До открытия навигации 2021 года кстовский комплекс "Логопрома" готовится принять железнодорожным транспортом до 50 000 тонн карельского щебня различных номенклатур. Затем грузопотоки из Прионежья перейдут на водный транспорт. Строительство новых автомагистралей в нижегородском регионе будет надежно обеспечено лучшими материалами в необходимые сроки.

- Сегодня в Нижегородской области создается самая современная инфраструктура для устойчивого развития региона. Она необходима для новых производств в металлургической и нефтехимической промышленности, в машиностроении. Ее частью является строительство Южного обхода Нижнего Новгорода. Дорога века - трасса М12 - также станет ее частью, - говорит генеральный директор ХК "Логопром" Андрей Иванов.

Новый грузовой порт "Логопром Кстово", по его словам, полностью обеспечит надежную и эффективную логистику промышленных грузов для выполнения грандиозных планов развития Нижегородского края.

- Начало работы железнодорожной составляющей порта - итог многолетнего труда компании "Логопром"! - так оценил работу своего коллектива Андрей Иванов.

Справка

"Логопром Кстово" - первый полноценный грузовой речной порт, созданный на Волге за последние 40 лет. Он введен в действие компанией "Логопром" в 2014 году. Расположен на правом берегу Волги, на 933-м километре судового хода реки. Ограничений по глубинам нет. С грузами клиентов работают перегружатели Sennebogen 880R, фронтальные погрузчики Liebherr, Bobcat, самосвалы. Мощность перевалки нерудных строительных материалов - до 20 000 тонн в сутки. Порт входит в состав тримодального комплекса, состоящего из двух причалов, 3,5 километра железнодорожных путей от станции Кстово (код 26950) и открытых складов на общей площади 36 гектаров. Специализация комплекса - проектные грузы, в том числе выгружаемые через ро-ро-причал (погрузка и выгрузка грузов без помощи грузоподъемных средств. - Прим. ред.), металлопрокат, соль, щебень, гравий, песок. Длительность речной навигации - до 260 суток. Железнодорожный, автомобильный транспорт используется круглогодично.

Контакты

"Логопром Кстово": Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, 1А. Тел. +7 (960) 188-80-45. E-mail: info@logoprom.ru.

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