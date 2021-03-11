Новости

Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю 16:09
Лавров: РФ, Турция и Катар продолжат содействовать урегулированию в Сирии 15:57
В Махачкале отменили режим КТО 15:56
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море 15:32
МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья 15:27
Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса 15:24
Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны 15:23
В туалете у главы алтайского минздрава нашли тайник с миллионами 15:22
В Москве усиливается дефицит квартир в новостройках 15:16
В Госдуме не удивились японскому предложению блокировать Курилы 15:06
В составе крымских пассажирских поездов появятся вагоны-автовозы 15:04
"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США 14:49
Путин: РФ впервые ответила на кризис смягчением макроэкономической политики 14:49
Лукашенко сменил глав МЧС, Следственного комитета и Генштаба Беларуси 14:40
В Норвегии призвали отказаться от поездок на праздники 14:38
Год с COVID-19 в фотографиях 14:33
Рекорд скорости обновлен на льду Байкала 14:32
В Москве задержали подозреваемого в совершении двойного убийства 20 лет назад 14:22
Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС 14:15
Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев 14:01
Видео: толстые стебли бамбука пронзили легковушку 14:00
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО 13:49
Страны ЕС назначили срок отказа от бензиновых моторов 13:44
В вологодском поселке 12 человек из сгоревшего дома остались без крова 13:42
В Подмосковье горит автосервис с 22 машинами 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 15:37

Надежный путь

В единый комплекс соединили поставки грузов по воде, асфальту и рельсам
Текст: Валентина Михайлова (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 51(8402)
Нижегородская область возвращает себе статус региона, имеющего на Волге полноценный порт, который принимает грузы со всех видов транспорта: водного, железнодорожного и автомобильного. В тримодальном логистическом комплексе "Логопром Кстово" принят первый эшелон с высококачественным карельским щебнем для дорожного строительства.
В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов. Фото: "Логопром Кстово" В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов. Фото: "Логопром Кстово"
В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов. Фото: "Логопром Кстово"

Для этой выгрузки "Логопром" впервые применил технологию разгрузки щебня из вагонов гидравлическими грейферами. Это новая прогрессивная технология, позволяющая обеспечивать высокую производительность и сохранность вагонного парка. Она существенно отличается от традиционной, требующей повышенные железнодорожные пути, огромные площади и, как следствие, ограничение номенклатуры грузов.

Установка грейфера на уникальный гусеничный перегружатель Sennebogen 880R позволила создать и запустить в работу высокопроизводительный перегрузочный комплекс, не имеющий себе равных в портах Поволжья. В тестовом режиме 1000 тонн щебня были выгружены из полувагонов менее чем за 8 часов.

"Логопром" - частная российская многопрофильная инфраструктурно-логистическая компания, работающая в сфере В2В, активно внедряет инновации, новые технологии мирового уровня. Она владеет собственными мультимодальными перегрузочными комплексами на Волге и Оке в нижегородском регионе, а также в Подмосковье и на Урале.

Специализация компании - поставка, прием, выгрузка, хранение, доставка массовых генеральных, навалочных, наливных грузов для промышленности и строительства, а также логистика проектных грузов, перегрузка, хранение в собственных портах и на терминалах.

"Логопром" в своей стратегии опирается на принципы устойчивого развития, готовится к получению ESG-рейтинга - показателя того, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.

В "Логопром Кстово", на грузовом фронте, принявшем щебень из полувагонов, в период навигации успешно обрабатываются генеральные и навалочные грузы, перевозимые речным транспортом.

До открытия навигации 2021 года кстовский комплекс "Логопрома" готовится принять железнодорожным транспортом до 50 000 тонн карельского щебня различных номенклатур. Затем грузопотоки из Прионежья перейдут на водный транспорт. Строительство новых автомагистралей в нижегородском регионе будет надежно обеспечено лучшими материалами в необходимые сроки.

- Сегодня в Нижегородской области создается самая современная инфраструктура для устойчивого развития региона. Она необходима для новых производств в металлургической и нефтехимической промышленности, в машиностроении. Ее частью является строительство Южного обхода Нижнего Новгорода. Дорога века - трасса М12 - также станет ее частью, - говорит генеральный директор ХК "Логопром" Андрей Иванов.

Новый грузовой порт "Логопром Кстово", по его словам, полностью обеспечит надежную и эффективную логистику промышленных грузов для выполнения грандиозных планов развития Нижегородского края.

- Начало работы железнодорожной составляющей порта - итог многолетнего труда компании "Логопром"! - так оценил работу своего коллектива Андрей Иванов.

Справка

"Логопром Кстово" - первый полноценный грузовой речной порт, созданный на Волге за последние 40 лет. Он введен в действие компанией "Логопром" в 2014 году. Расположен на правом берегу Волги, на 933-м километре судового хода реки. Ограничений по глубинам нет. С грузами клиентов работают перегружатели Sennebogen 880R, фронтальные погрузчики Liebherr, Bobcat, самосвалы. Мощность перевалки нерудных строительных материалов - до 20 000 тонн в сутки. Порт входит в состав тримодального комплекса, состоящего из двух причалов, 3,5 километра железнодорожных путей от станции Кстово (код 26950) и открытых складов на общей площади 36 гектаров. Специализация комплекса - проектные грузы, в том числе выгружаемые через ро-ро-причал (погрузка и выгрузка грузов без помощи грузоподъемных средств. - Прим. ред.), металлопрокат, соль, щебень, гравий, песок. Длительность речной навигации - до 260 суток. Железнодорожный, автомобильный транспорт используется круглогодично.

Контакты

"Логопром Кстово": Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, 1А. Тел. +7 (960) 188-80-45. E-mail: info@logoprom.ru.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия

Главное сегодня

Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО
Дания приостановила прививки вакциной AstraZeneca из-за тромбов у пациентов