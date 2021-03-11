В Оренбуржье осудили мужчину, напавшего с ножом на фельдшера "скорой"

Год колонии-поселения - такой приговор вынес Ленинский районный суд Оренбурга мужчине, который угрожал убийством фельдшеру скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе суда, бригада "скорой" прибыла на вызов к сожительнице подсудимого. Фельдшер стал осматривать пациентку. Однако пьяный сожитель женщины всячески мешал медику, а затем и вовсе стал угрожать убийством, взяв кухонный нож. Медработник вышел на улицу, однако разбуянившийся хулиган с ножом продолжал его преследовать: он стал бегать за потерпевшим вокруг машины "скорой".

Действия подсудимого были квалифицированы как угроза убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

Первоначально мужчина отрицал свою вину, однако позднее признал ее и заявил, что раскаивается и даже принес извинения медику. Следует отметить, что ранее фигурант уже был судим. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении.