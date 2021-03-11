В Самаре импланты суставов изготовит робот

На Самарском электромеханическом заводе запустят производство имплантов суставов стоп, кистей и позвоночника, которые будут делать индивидуально для каждого пациента с помощью 3D-технологий. Новое производство удовлетворит внутренний спрос региона и соседних областей. Из-за пандемии и санкций сейчас нет поставок некоторых протезов из-за рубежа, и люди месяцами ждут своей очереди на операцию.

Импланты разработали ученые Самарского государственного медуниверситета (СамГМУ). Их изготавливают из диоксида циркония, то есть они полностью керамические. Это наиболее совместимый материал с человеческими тканями. Эндопротезы прочные и хорошо срастаются с суставами. Кроме того, они будут на 15-20 процентов дешевле иностранных аналогов. Оборудование для нового производства уже закупили.

Как рассказал директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко, порошок исходного материала прессуют, а потом первично спекают. Для фрезерного станка с числовым программным управлением пишется программа для протеза. Из заготовки роботизированный станок делает протез либо серийного образца, либо индивидуально для пациента. Весь процесс изготовления занимает трое суток. На последнем этапе имплант полирует специалист, чтобы он лучше срастался с костью пациента.

- Это один из удачных примеров, когда есть вуз с научной базой, есть производственное предприятие, с помощью которого реализуется производство, и есть индустриальный партнер, который готов продавать эти изделия - все это позволило нам буквально за полгода создать продукт от идеи до серийного производства, - отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Эта работа реализуется в рамках нового уникального НИИ бионики и персонифицированной медицины, открытого в нашем вузе. Смысл этого НИИ в том, чтобы создавать индивидуальные импланты под конкретного пациента. Скорость создания производства, технологии, продукта сейчас играет принципиальное значение.