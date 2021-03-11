Новости

Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян 08:23
В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС 08:14
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет 07:37
Назван необычный симптом сердечного приступа 07:25
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" 07:10
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США 06:26
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V" 05:36
Протестующие сожгли несколько автомобилей во французском Лионе 04:25
На Дальнем Востоке создана единая авиакомпания 03:55
Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ 03:34
Тесты на COVID-19 могут быть отрицательными из-за особенностей вируса 02:50
Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса 01:57
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Сибири и на Дальнем Востоке 01:30
Месси не реализовал пенальти в матче с "ПСЖ" 00:07
Госсекретарь США признал, что "Северный поток 2" почти достроен 10.03.2021
Норвегия отозвала апелляцию на лишение Клебо "золота" в марафоне на ЧМ 10.03.2021
Росконгресс, Россотрудничество и два АНО помогут в подготовке 300-летия РАН 10.03.2021
Федерер выиграл первый после травмы матч 10.03.2021
При обстреле со стороны ВСУ погиб боец ДНР 10.03.2021
Панарин вернулся к тренировкам в "Нью-Йорк Рейнджерс" 10.03.2021
В Армении назначен врио начальника Генштаба 10.03.2021
Посольство РФ обвинило Лондон в связи с антироссийской кампанией в СМИ 10.03.2021
На МКС завершены работы по герметизации трещины 10.03.2021
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 10.03.2021
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 10.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 08:14
Рубрика: Происшествия

В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС

Текст: Наталья Козлова
В Татарстане задержан заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в Следственном комитете, 52-летний сотрудник МЧС подозревается в совершении сразу двух преступлений. Возбуждены уголовные дела по статьям: "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение или растрата".

Фото: СК РФ
СК опубликовал видео задержания министра здравоохранения на Алтае

По версии следствия, в 2013-2019 годах МЧС Татарстана заключило государственные контракты с двумя коммерческими организациями - ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" . Контракты были на выполнение работ по монтажу "речевых сиренных установок системы оповещения населения". Общая сумма заказов - 56,7 миллиона рублей. Пока неустановленные следствием представители этих фирм по сговору с замминистром не исполнили условия контрактов, а работы были произведены с нарушениями.

"При этом подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС данные работы приняли. В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а денежные средства растрачены и присвоены"- объяснили корреспонденту "Российской газеты" в СК РФ. Чиновник задержан. В самое ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Правительство МЧС Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг