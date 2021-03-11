В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС

В Татарстане задержан заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в Следственном комитете, 52-летний сотрудник МЧС подозревается в совершении сразу двух преступлений. Возбуждены уголовные дела по статьям: "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение или растрата".

По версии следствия, в 2013-2019 годах МЧС Татарстана заключило государственные контракты с двумя коммерческими организациями - ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" . Контракты были на выполнение работ по монтажу "речевых сиренных установок системы оповещения населения". Общая сумма заказов - 56,7 миллиона рублей. Пока неустановленные следствием представители этих фирм по сговору с замминистром не исполнили условия контрактов, а работы были произведены с нарушениями.

"При этом подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС данные работы приняли. В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а денежные средства растрачены и присвоены"- объяснили корреспонденту "Российской газеты" в СК РФ. Чиновник задержан. В самое ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.