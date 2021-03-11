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Рубрика: Власть

В Ульяновской области дополнительно поддержат семьи

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Ряд изменений в законодательство по дополнительной социальной поддержке семей был одобрен на заседании правительства Ульяновской области 10 марта: в частности, расширяется спектр применения именного капитала "Семья"
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

10 марта на заседании, которое провел ульяновский губернатор Сергей Морозов, рассмотрены изменения в именной капитал "Семья". Также пересмотрены требования к стажу для многодетных мам при присвоении почетного звания "Ветеран труда Ульяновской области".

Фото: iStock
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- На заседании правительства поддержали два законопроекта, касающиеся социальной поддержки семей. Предварительно мы обсудили все эти предложения с семьями Ульяновской области. Считаю, что эти изменения помогут нам повысить социальную справедливость и сделать наши меры поддержки жителей региона более эффективными и адресными. Так, изменения коснутся именного капитала "Семья". С этого года одним из дополнительных направлений станет оплата стоимости проезда для ребенка-инвалида и одного из родителей к месту получения консультации по вопросам медобследования, лечения или реабилитации. Планируется, что реализовать данное право родители смогут уже с июля этого года, - сообщил глава региона.

Кроме того, решено смягчить требования к стажу для многодетных мам при присвоении почетного звания "Ветеран труда Ульяновской области". Для реализации этого права количество необходимых лет предполагается снизить с 35 до 20.

Теперь согласно новым поправкам многодетные мамы смогут получить почетное звание, не дожидаясь 35 летнего трудового стажа. Для реализации нового права достаточно проработать 20 лет.

Фото: Александр Калинин / РИА Новости
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- Большая часть жительниц региона, которые воспитывают трех и более детей, зачастую не могут выработать необходимый стаж для получения регионального звания "Ветеран труда". Например, период ухода неработающей мамы за каждым ребенком до трех лет и 70 дней до его рождения, войдут в трудовой стаж, но при этом составят не более девяти лет в общей сложности. Снизив критерий по возрасту, жительницы региона намного раньше смогут получить данный статус, - прокомментировала нововведение министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева. По предварительным расчетам реализовать подобное право смогут около 300 жительниц Ульяновской области.

Многодетная семья Алыховых из Ульяновска, в которой четверо детей, поддержала внесение изменений в законопроект о статусе "Ветеран труда Ульяновской области".

- Я работаю педагогом дополнительного образования, преподаватель хоровых дисциплин и вокала. Начинала свою трудовую карьеру достаточно давно еще в школе искусств, где проработала немного времени и ушла в декрет. Сейчас мой трудовой стаж составляет 13 лет. Мы хорошо понимаем, что когда становишься мамой, то все свои силы, любовь и энергию каждая из нас вкладывает в своих малышей. Если мама находит время и на работу, то снижение стажа для каждой, кто воспитывает троих и более детей, будет замечательной поддержкой, - рассказала многодетная мать.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Кроме того, одобрены изменения в законодательство об областном материнском капитале. Так, с этого года одним из дополнительных направлений реализации станет оплата стоимости проезда для ребенка-инвалида и одного из родителей к месту нахождения медицинской организации для получения необходимой консультации по вопросам медобследования детей, лечения, либо реабилитации по направлению от врача.

- Каждая семья, которая сталкивается с болезнью ребенка, в основном находится в растерянности, потому что в любом случае это требует больших финансовых вложений. Да, семьи получают пенсии, но это не всегда может покрыть расходы родителей на лечение ребенка. При этом одна из основных статей расходов - это затраты на проезд к месту лечения. Когда семьи смогут получать подобную помощь, это станет хорошим подспорьем для родителей, - прокомментировала эту инициативу руководитель АНО "Солнце для всех" Екатерина Маркова.

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