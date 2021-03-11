Пермская Городская клиническая больница им М. А. Тверье и региональный оператор по обращению с ТКО в Пермском крае компания "Теплоэнерго" проверяют эффективность новой системы слежения за вывозом и утилизацией эпидемиологических медицинских отходов. Местные специалисты разработали систему штрихкодирования, которая позволит с помощью спутниковой связи держать на контроле транспортировку опасного груза.

Для здравоохранения региона, да и в целом Приволжского федерального округа это первый опыт практического применения подобного программного обеспечения. Нововведение позволяет вести точный учет веса утилизируемых изделий в двух точках - в больнице и на пункте обезвреживания. А также в режиме реального времени отслеживать весь маршрут движения биологически опасного груза.

По свидетельству главврача ГКБ им. М. А. Тверье Михаила Суханова, внедрение системы не потребовало от медиков особых хлопот. Единственное, что пришлось сделать - нанести на специальные контейнеры уникальные QR-коды. Перед отправкой отходов на уничтожение водитель спецтранспорта в присутствии сотрудника медучреждения сканирует телефоном QR-код на контейнере, фотографирует его, измеряет вес и отправляет эти данные в электронную таблицу учета. Сотрудник больницы ставит на экране телефона водителя свою электронную подпись, водитель сканирует ее и также фиксирует в программе. Все эти операции повторяются с оператором пункта утилизации.

К системе, куда заносятся все данные, не имеют доступа ни перевозчики, ни медорганизации. Она подконтрольна только регоператору, который контролирует весь маршрут движения контейнеров.

- Я рад, что мы первыми из медучреждений Прикамья зашли в программу, - говорит Михаил Суханов. - Уверен, что после тестирования система штрихкодирования будет применяться в больницах всего Пермского края, и население получит более серьезные гарантии эпидемиологической безопасности. Для нас, врачей, это особенно важно, ведь мы понимаем риски и угрозы, которые несут вредные отходы. Они не только загрязняют окружающую среду, но и представляют реальную опасность для человека.

Эпидемиологически опасные отходы - это материалы, инструменты, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, патологоанатомические и органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, живые вакцины, непригодные к использованию. На территории Пермского края ежегодно образуется не менее 11 тысяч тонн медотходов. И любой грамм такого груза может стать мощным источником заражения. А сейчас добавились еще средства защиты из "красных" зон, где лечат от коронавируса.

Не секрет, что несанкционированные свалки - следствие работы недобросовестных подрядчиков по вывозу. До настоящего времени у больниц не было реальной возможности контролировать, насколько качественно оказывают услуги такие компании. Внедрение системы цифрового контроля позволит избежать подобного.