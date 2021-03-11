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11.03.2021 21:11
Рубрика: Общество

QR-код куда надо доведет

Вывоз опасных медотходов под контролем "цифры"
Текст: Инесса Суворова ( Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Пермская Городская клиническая больница им М. А. Тверье и региональный оператор по обращению с ТКО в Пермском крае компания "Теплоэнерго" проверяют эффективность новой системы слежения за вывозом и утилизацией эпидемиологических медицинских отходов. Местные специалисты разработали систему штрихкодирования, которая позволит с помощью спутниковой связи держать на контроле транспортировку опасного груза.
Система штрихкодирования позволит держать на контроле транспортировку опасного груза. Фото: Инесса Суворова Система штрихкодирования позволит держать на контроле транспортировку опасного груза. Фото: Инесса Суворова
Система штрихкодирования позволит держать на контроле транспортировку опасного груза. Фото: Инесса Суворова

Для здравоохранения региона, да и в целом Приволжского федерального округа это первый опыт практического применения подобного программного обеспечения. Нововведение позволяет вести точный учет веса утилизируемых изделий в двух точках - в больнице и на пункте обезвреживания. А также в режиме реального времени отслеживать весь маршрут движения биологически опасного груза.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По свидетельству главврача ГКБ им. М. А. Тверье Михаила Суханова, внедрение системы не потребовало от медиков особых хлопот. Единственное, что пришлось сделать - нанести на специальные контейнеры уникальные QR-коды. Перед отправкой отходов на уничтожение водитель спецтранспорта в присутствии сотрудника медучреждения сканирует телефоном QR-код на контейнере, фотографирует его, измеряет вес и отправляет эти данные в электронную таблицу учета. Сотрудник больницы ставит на экране телефона водителя свою электронную подпись, водитель сканирует ее и также фиксирует в программе. Все эти операции повторяются с оператором пункта утилизации.

К системе, куда заносятся все данные, не имеют доступа ни перевозчики, ни медорганизации. Она подконтрольна только регоператору, который контролирует весь маршрут движения контейнеров.

- Я рад, что мы первыми из медучреждений Прикамья зашли в программу, - говорит Михаил Суханов. - Уверен, что после тестирования система штрихкодирования будет применяться в больницах всего Пермского края, и население получит более серьезные гарантии эпидемиологической безопасности. Для нас, врачей, это особенно важно, ведь мы понимаем риски и угрозы, которые несут вредные отходы. Они не только загрязняют окружающую среду, но и представляют реальную опасность для человека.

Эпидемиологически опасные отходы - это материалы, инструменты, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, патологоанатомические и органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, живые вакцины, непригодные к использованию. На территории Пермского края ежегодно образуется не менее 11 тысяч тонн медотходов. И любой грамм такого груза может стать мощным источником заражения. А сейчас добавились еще средства защиты из "красных" зон, где лечат от коронавируса.

Не секрет, что несанкционированные свалки - следствие работы недобросовестных подрядчиков по вывозу. До настоящего времени у больниц не было реальной возможности контролировать, насколько качественно оказывают услуги такие компании. Внедрение системы цифрового контроля позволит избежать подобного.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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