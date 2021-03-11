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11.03.2021 12:20
Рубрика: Власть

Александр Усс: Экосистема Таймыра будет восстановлена

Правительство Красноярского края и Акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания" заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира, а также окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в конце мая 2020 года.
Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края

Документ в присутствии губернатора  края Александра Усса подписали заместитель председателя Правительства региона Владимир Бахарь и генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

Фото: Правительство Красноярского края
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Соглашением стороны подкрепили свои намерения о скорейшем восстановлении нарушенной экосистемы Таймыра в натуральной форме путем проведения компенсационных мероприятий. Приступить к их выполнению компания должна не позднее 1 июля 2021 года.

Документ регламентирует порядок взаимодействия сторон. Одним из условий его реализации является привлечение компанией НТЭК научно-экспертных организаций для разработки проекта восстановления экосистемы пострадавшей территории. Речь также идет об обмене информацией, контроле и обсуждении вопросов эффективности принимаемых мер.

Александр Усс подчеркнул, что компания НТЭК решила возместить ущерб объектам животного мира и среде их обитания после разлива топлива на ТЭЦ-3 во внесудебном порядке. "Мы оцениваем этот шаг как пример конструктивной позиции, направленной на скорейшее восстановление пострадавшей территории", - сказал губернатор.

Также подписано соглашение об определении базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска. Им стала авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель").

Документ подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО "Аэропорт Норильск" Андрей Никифоров, генеральный директор АО "Авиакомпания "НордСтар" Леонид Мохов.

Целью соглашения является обеспечение потребности жителей Норильска в авиауслугах и недопущение транспортной изоляции севера Красноярского края. Документ определяет обязательства сторон при формировании маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, получения пассажирами преимуществ относительно текущих условий авиаперелетов, установления объемов и источников финансирования авиаперевозок.

"Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край - особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий - стратегическая цель развития страны. Подписание соглашений является важным и хорошим примером конструктивного сотрудничества между Красноярским краем и одной из базовых компаний, которая работает на нашей территории, - "Норильский никель" и послужит прологом для нашего сотрудничества на таких же основах в будущем", - подчеркнул Александр Усс.

В рамках соглашения авиакомпания "НордСтар" берет на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных уровней тарифов в пределах года на рейсы в/из Норильска. "Для пассажиров данное соглашение - это, в первую очередь, гарантированная стоимость перелета, не зависящая от даты вылета и покупки билета, и гарантированное количество рейсов. Для авиакомпании - это стабильный налет и пассажиропоток, возможность планирования дальнейшего развития маршрутной сети и авиапарка для обеспечения авиасообщения по большему количеству направлений, востребованных у жителей Норильского промышленного района", - отметил Леонид Мохов.

Кроме того, одновременно с подготовкой соглашения о базовом перевозчике по поручению Губернатора Александра Усса для дальнейшего развития авиации края и улучшения транспортной доступности других территорий региона создавался консорциум авиакомпаний "НордСтар" и АО "КрасАвиа" (находится в краевой собственности). И сегодня в присутствии Александра Усса стороны подписали соглашение и необходимый пакет договоров, регулирующих в рамках консорциума взаимоотношения авиакомпаний по производственным и коммерческим аспектам.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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При создании консорциума была достигнута договоренность с ПАО "ГМК "Норильский никель" о передаче краю пяти среднемагистральных самолётов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией "НордСтар". Это позволит существенно обновить воздушный парк "КрасАвиа" наряду с недавно приобретенными за счет бюджета региона самолётами АТR-72.  Компетенции авиакомпании разделят по видам перевозок: "НордСтар" продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет полностью обеспечивать "КрасАвиа".

После подписания соглашений  состоялся телефонный разговор  Александра Усса и Владимира Потанина, в ходе которого они высоко оценили подписанные соглашения и обсудили этапы сотрудничества на ближайшие годы.

"Развитие Норильска и Таймыра - приоритет социальной политики "Норникеля" в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности - это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития", - отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

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