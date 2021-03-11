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"Майкины" дни

За год число желающих постоянно работать на "удаленке" увеличилось вдвое
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 51(8402)
Год назад из-за угрозы распространения коронавируса в нашу жизнь вошли слова "самоизоляция" и "удаленка". Тогда казалось невозможным и даже невыносимым работать дома. Спустя год многие поменяли свое отношение к этому и даже сейчас, когда появилась возможность вернуться в офис, не спешат расставаться с пижамой, майкой и рабочим местом на диване.

Рассматривая тренды рынка труда, эксперты Исследовательского центра портала SuperJob отмечают, что множество специалистов, поработав дистанционно, нашло в этом определенные плюсы. Работодатели тоже сделали выводы о том, кому удается работать на "удаленке" эффективно, а кто может трудиться лишь в офисе.

"За короткий срок инфраструктура и бизнес-процессы подстроились под резко изменившиеся условия. В 2021 году компаниям предстоит продолжить с этим разбираться: переписывать кадровую документацию, вводить новые регламенты, системы оценки эффективности", - подчеркивают в SuperJob.

Фото: iStock
Удаленка перестанет быть обязательной для сотрудников старше 65 лет

Согласно опросу, проведенному специалистами сервиса среди почти двух тысяч работников, за год число желающих остаться на "удаленке" навсегда увеличилось вдвое. Если в апреле прошлого года этого хотели 19 процентов опрошенных, в октябре - 37 процентов, то к концу 2020-го - 41 процент. Больше всего таких сотрудников в сферах информационных технологий (32 процента от числа опрошенных), продаж, бухгалтерии и управления персоналом.

Чаще, чем остальные, в режиме home office стали работать жители Москвы (90 процентов респондентов), Екатеринбурга и Краснодара (по 83 процента). В Новосибирске этот показатель ниже - 78 процентов.

Тридцать шесть процентов опрошенных утверждают, что дома им работается лучше. Столько же уверены, что трудятся одинаково эффективно и на "удаленке", и в офисе. И лишь 17 процентов респондентов признали, что дистанционно работают хуже: мешают домочадцы или бытовые заботы.

Как показало исследование Райффайзенбанка, в котором приняли участие более пяти тысяч офисных работников из городов-миллионников, в Новосибирске 55 процентов респондентов уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе, но при этом почти каждый второй предпочел бы гибридный график - возможность совмещать работу в офисе и дома.

Каждый четвертый из опрошенных аналитиками SuperJob отметил, что нагрузка "на дому" выросла: у работы нет начала и конца. Также в числе минусов "удаленки" называют необходимость совмещать рабочие и домашние обязанности, а также сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам, нехватку живого общения.

Тем не менее желание постоянно трудиться вне офиса преобладает у многих. Респонденты аргументируют это более эффективной тратой времени: они успевают не только отлично справляться с рабочими задачами, но и уделять время спорту, саморазвитию, семье и детям. Причем среди женщин такая позиция более популярна - 46 процентов против 36 процентов среди мужчин.

Главный плюс "удаленки" респонденты видят в экономии на расходах на транспорт и питание, в снижении риска инфекционных контактов. Для некоторых важным преимуществом является отсутствие отвлекающих офисных факторов - разговоров коллег, совещаний и планерок.

Удаленка стала привлекательной для сотрудников и работодателей

Помимо этого, "удаленка" позволяет работать всюду, где есть интернет. Улучив момент, когда ограничительные меры чуть ослабли, работники стали искать возможность переехать в другой город или сельскую местность. В исследовании Райффайзенбанка говорится, что чаще всего для самоизоляции люди выбирали места недалеко от дома - дачу, загородный дом или теплые края: Краснодарский край и Крым.

Еще об одном преимуществе удаленки говорят эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование". Так, каждый пятнадцатый из трех тысяч респондентов во всех регионах страны освоил новую профессию, пока выполнял основные обязанности дистанционно. В числе наиболее популярных направлений онлайн-профессий - продвижение в интернете и соцсетях, коучинг, консультирование, преподавание и дизайн. Также в списке востребованных профессий - копирайтеры, программисты, видеомонтажеры, контент-менеджеры и переводчики.

- В 2020 году привычная жизнь сильно изменилась: кто-то столкнулся с увольнениями или с сокращением доходов и стал задумываться о дополнительном заработке, у других доходы не изменились, но с переводом на "удаленку" появилось больше свободного времени и возможностей для новых занятий, - отмечает директор департамента маркетинга группы "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

Между тем

В целом, согласно опросу сервиса SuperJob, 54 процента россиян ассоциируют период самоизоляции из-за COVID-19 с негативными переживаниями. Лишь каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями. Происходили и курьезные случаи, в основном связанные с участием работников в zoom-конференциях. В первое время новый формат работы - онлайн-общение с коллегами или партнерами по бизнесу - вызывал затруднения. Типичные неловкие ситуации на видеоконференциях: "выругался при включенном микрофоне", "подключилась к видеочату, сидя в пижаме и с маской на лице из огурцов". Поэтому каждой десятой компании пришлось ввести дресс-код для сотрудников "на удаленке".

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