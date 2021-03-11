Год назад из-за угрозы распространения коронавируса в нашу жизнь вошли слова "самоизоляция" и "удаленка". Тогда казалось невозможным и даже невыносимым работать дома. Спустя год многие поменяли свое отношение к этому и даже сейчас, когда появилась возможность вернуться в офис, не спешат расставаться с пижамой, майкой и рабочим местом на диване.

Рассматривая тренды рынка труда, эксперты Исследовательского центра портала SuperJob отмечают, что множество специалистов, поработав дистанционно, нашло в этом определенные плюсы. Работодатели тоже сделали выводы о том, кому удается работать на "удаленке" эффективно, а кто может трудиться лишь в офисе.

"За короткий срок инфраструктура и бизнес-процессы подстроились под резко изменившиеся условия. В 2021 году компаниям предстоит продолжить с этим разбираться: переписывать кадровую документацию, вводить новые регламенты, системы оценки эффективности", - подчеркивают в SuperJob.

Согласно опросу, проведенному специалистами сервиса среди почти двух тысяч работников, за год число желающих остаться на "удаленке" навсегда увеличилось вдвое. Если в апреле прошлого года этого хотели 19 процентов опрошенных, в октябре - 37 процентов, то к концу 2020-го - 41 процент. Больше всего таких сотрудников в сферах информационных технологий (32 процента от числа опрошенных), продаж, бухгалтерии и управления персоналом.

Чаще, чем остальные, в режиме home office стали работать жители Москвы (90 процентов респондентов), Екатеринбурга и Краснодара (по 83 процента). В Новосибирске этот показатель ниже - 78 процентов.

Тридцать шесть процентов опрошенных утверждают, что дома им работается лучше. Столько же уверены, что трудятся одинаково эффективно и на "удаленке", и в офисе. И лишь 17 процентов респондентов признали, что дистанционно работают хуже: мешают домочадцы или бытовые заботы.

Как показало исследование Райффайзенбанка, в котором приняли участие более пяти тысяч офисных работников из городов-миллионников, в Новосибирске 55 процентов респондентов уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе, но при этом почти каждый второй предпочел бы гибридный график - возможность совмещать работу в офисе и дома.

Каждый четвертый из опрошенных аналитиками SuperJob отметил, что нагрузка "на дому" выросла: у работы нет начала и конца. Также в числе минусов "удаленки" называют необходимость совмещать рабочие и домашние обязанности, а также сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам, нехватку живого общения.

Тем не менее желание постоянно трудиться вне офиса преобладает у многих. Респонденты аргументируют это более эффективной тратой времени: они успевают не только отлично справляться с рабочими задачами, но и уделять время спорту, саморазвитию, семье и детям. Причем среди женщин такая позиция более популярна - 46 процентов против 36 процентов среди мужчин.

Главный плюс "удаленки" респонденты видят в экономии на расходах на транспорт и питание, в снижении риска инфекционных контактов. Для некоторых важным преимуществом является отсутствие отвлекающих офисных факторов - разговоров коллег, совещаний и планерок.

Помимо этого, "удаленка" позволяет работать всюду, где есть интернет. Улучив момент, когда ограничительные меры чуть ослабли, работники стали искать возможность переехать в другой город или сельскую местность. В исследовании Райффайзенбанка говорится, что чаще всего для самоизоляции люди выбирали места недалеко от дома - дачу, загородный дом или теплые края: Краснодарский край и Крым.

Еще об одном преимуществе удаленки говорят эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование". Так, каждый пятнадцатый из трех тысяч респондентов во всех регионах страны освоил новую профессию, пока выполнял основные обязанности дистанционно. В числе наиболее популярных направлений онлайн-профессий - продвижение в интернете и соцсетях, коучинг, консультирование, преподавание и дизайн. Также в списке востребованных профессий - копирайтеры, программисты, видеомонтажеры, контент-менеджеры и переводчики.

- В 2020 году привычная жизнь сильно изменилась: кто-то столкнулся с увольнениями или с сокращением доходов и стал задумываться о дополнительном заработке, у других доходы не изменились, но с переводом на "удаленку" появилось больше свободного времени и возможностей для новых занятий, - отмечает директор департамента маркетинга группы "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

Между тем

В целом, согласно опросу сервиса SuperJob, 54 процента россиян ассоциируют период самоизоляции из-за COVID-19 с негативными переживаниями. Лишь каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями. Происходили и курьезные случаи, в основном связанные с участием работников в zoom-конференциях. В первое время новый формат работы - онлайн-общение с коллегами или партнерами по бизнесу - вызывал затруднения. Типичные неловкие ситуации на видеоконференциях: "выругался при включенном микрофоне", "подключилась к видеочату, сидя в пижаме и с маской на лице из огурцов". Поэтому каждой десятой компании пришлось ввести дресс-код для сотрудников "на удаленке".