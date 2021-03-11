Кабмин направит 2 млрд на программу развития Кузбасса

Более двух миллиардов рублей правительство направляет на реализацию программы социально-экономического развития Кемеровской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ на ближайшие четыре года был утвержден в ходе рабочей поездки главы кабмина по регионам Сибири.

"Деньги будут использованы в том числе на строительство больницы в Кузбассе, развитие комплекса "Шерегеш", прокладку магистральных водопроводов", - подчеркнул премьер на заседании правительства.

Всего мероприятия программы потребуют свыше 51 миллиарда рублей из федерального бюджета.