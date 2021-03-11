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11.03.2021 08:02

Экспорт бьет рекорды

Текст: Юлия Королева (директор Центра оценки качества зерна РФ)
Российская газета - Экономика Сибири № 51(8402)
К началу весны мы обследовали 48,5 миллиона тонн зерна - мягкой и твердой пшеницы, ячменя (в том числе пивоваренного), ржи и кукурузы. Обследование проходило в 52 регионах восьми федеральных округов. Последние два года мы стали выявлять пшеницу первого класса, в том числе в Алтайском крае. В Воронежской, Ульяновской областях, Алтайском и Ставропольском краях нашли пшеницу второго класса, что тоже не самый частый случай за последние пятнадцать лет - в общей сложности выявлено 57 тысяч тонн.

В прошлом году в России получен хороший и гармоничный урожай пшеницы всех пяти классов. В 2019-м фуражной пшеницы пятого класса было всего пятнадцать миллионов тонн, и, с учетом внутреннего потребления, для экспорта ее практически не осталось. Экспортерам приходилось отгружать зерно более высоких кондиций, чем предусмотрено в контрактах. Да и животноводы жаловались на то, что приходится покупать пшеницу четвертого класса по более высоким ценам.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Валовой сбор пшеницы продовольственных кондиций (первый-четвертый классы) составил 62 миллиона тонн, или 72 процента от общего объема. Это рекорд, как и количество пшеницы третьего класса - 28 миллионов тонн, что важно для мукомолов. Основной объем пшеницы третьего класса дали Ростовская область, Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области. При этом на Алтае доля зерна четвертого класса снизилась в пользу третьего. В Сибири было собрано 8,3 миллиона тонн пшеницы продовольственных кондиций - 86 процентов всего валового сбора. Наибольший прирост обеспечили Алтайский край и Омская область. Если же говорить о пятом классе, то его производство увеличилось в Томской, Иркутской областях и Красноярском крае, а Сибири в целом оно снизилось - основной рост в этом сегменте произошел в Центральной России и Поволжье.

В сибирской пшенице выросло содержание белка, а клейковина в российской пшенице традиционно высокая - в среднем 22,4 процента. При этом четыре процента выращенной в стране пшеницы - с содержанием клейковины более 28 процентов (в прошлом году была партия пшеницы с клейковиной 46 процентов). Напомню: президент страны после обращения переработчиков дал поручение - обеспечить получение пшеницы с высоким содержанием клейковины. В 2019-м доля пшеницы с клейковиной от 25 процентов и выше составила одиннадцать процентов.

Особая тема - экспорт. Прошло чуть более половины сезона, а мы достигли рекордных отметок - вывезено 38 миллионов тонн зерновых культур (рост к прошлому году составил 29 процентов).

Экспорт масличных культур достиг 2,5 миллиона тонн (увеличение на четыре процента). По зернобобовым произошел небольшой прирост, по комбикормам - небольшое снижение. На двадцать процентов - до полумиллиона тонн - вырос экспорт продуктов переработки зерна. С 1 января по 15 февраля шли рекордные отгрузки зерновых - семь миллионов тонн, на 64 процента больше, чем в прошлом году. Из них 6,2 миллиона тонн пшеницы - рост в сравнении с прошлым годом в два раза.

Традиционными регионами сбыта зерновых остаются Ближний Восток - 13,7 миллиона тонн (рост на 20 процентов), Северная Африка (в первую очередь, Египет) - 9 миллионов, Южная Азия - 5,3 миллиона (в том числе рекордные 1,5 миллиона тонн в Пакистан, где был неурожай), Восточная Африка - 1,8 миллиона (рост поставок на 20 процентов за счет Кении и Мозамбика), Западная Африка - 1,7 миллиона (рост за счет Нигерии). Если в среднем на этот период приходится 72 процента от прогнозного объема экспорта пшеницы, то нынешнем году уже 80.

Какие товары вывозят из Сибири контрабандой

Из экспортных 39 миллионов тонн зерновых 32 миллиона составляет пшеница - Россия поставляет ее в 101 страну, даже в Южную и Центральную Америку (400 тысяч тонн ушло в Бразилию, Мексику, Никарагуа, Гаити). Основными импортерами пшеницы сейчас являются Египет и Турция (последняя покупает пшеницу третьего класса - идеальные партии для помола в муку - и четвертого класса). Казахстан в основном приобретает пшеницу максимально высоких кондиций в Сибири (в основном третьего класса). Из стран ЕС импортерами являются Латвия, Литва, Греция.

Если говорить о других экспортных культурах, то единственное снижение произошло по кукурузе (обычно в середине февраля - пятьдесят процентов от прогноза, а он был в районе 4,5 миллиона тонн, но пока отгружено 1,5 миллиона). Ячмень у России покупают 35 стран, в основном Ближнего Востока (прежде всего Саудовская Аравия) и Северной Африки.

Россия экспортирует 77 продуктов переработки в 86 стран мира. Основные позиции - ячменный солод (170 тысяч тонн), пшеничная мука (117 тысяч), гречневая крупа (73 тысячи), рисовая крупа (60 тысяч тонн), овсяные хлопья, гороховая крупа, шлифованное пшено, зародыш кукурузный. Покупатели - Латвия, Китай, Беларусь, Казахстан, в меньшей степени - Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Киргизия. Из СФО экспортируется 47 позиций продуктов переработки в 36 стран. Больше всего уходит в Китай, Узбекистан и Казахстан. Основные продукты - гречневая крупа (46 тысяч тонн) и пшеничная мука (33 тысячи тонн), в меньшей степени - гороховая и манная крупы, овсяные хлопья.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Омская область СФО Новосибирская область

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