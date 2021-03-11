К началу весны мы обследовали 48,5 миллиона тонн зерна - мягкой и твердой пшеницы, ячменя (в том числе пивоваренного), ржи и кукурузы. Обследование проходило в 52 регионах восьми федеральных округов. Последние два года мы стали выявлять пшеницу первого класса, в том числе в Алтайском крае. В Воронежской, Ульяновской областях, Алтайском и Ставропольском краях нашли пшеницу второго класса, что тоже не самый частый случай за последние пятнадцать лет - в общей сложности выявлено 57 тысяч тонн.

В прошлом году в России получен хороший и гармоничный урожай пшеницы всех пяти классов. В 2019-м фуражной пшеницы пятого класса было всего пятнадцать миллионов тонн, и, с учетом внутреннего потребления, для экспорта ее практически не осталось. Экспортерам приходилось отгружать зерно более высоких кондиций, чем предусмотрено в контрактах. Да и животноводы жаловались на то, что приходится покупать пшеницу четвертого класса по более высоким ценам.

Валовой сбор пшеницы продовольственных кондиций (первый-четвертый классы) составил 62 миллиона тонн, или 72 процента от общего объема. Это рекорд, как и количество пшеницы третьего класса - 28 миллионов тонн, что важно для мукомолов. Основной объем пшеницы третьего класса дали Ростовская область, Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области. При этом на Алтае доля зерна четвертого класса снизилась в пользу третьего. В Сибири было собрано 8,3 миллиона тонн пшеницы продовольственных кондиций - 86 процентов всего валового сбора. Наибольший прирост обеспечили Алтайский край и Омская область. Если же говорить о пятом классе, то его производство увеличилось в Томской, Иркутской областях и Красноярском крае, а Сибири в целом оно снизилось - основной рост в этом сегменте произошел в Центральной России и Поволжье.

В сибирской пшенице выросло содержание белка, а клейковина в российской пшенице традиционно высокая - в среднем 22,4 процента. При этом четыре процента выращенной в стране пшеницы - с содержанием клейковины более 28 процентов (в прошлом году была партия пшеницы с клейковиной 46 процентов). Напомню: президент страны после обращения переработчиков дал поручение - обеспечить получение пшеницы с высоким содержанием клейковины. В 2019-м доля пшеницы с клейковиной от 25 процентов и выше составила одиннадцать процентов.

Особая тема - экспорт. Прошло чуть более половины сезона, а мы достигли рекордных отметок - вывезено 38 миллионов тонн зерновых культур (рост к прошлому году составил 29 процентов).

Экспорт масличных культур достиг 2,5 миллиона тонн (увеличение на четыре процента). По зернобобовым произошел небольшой прирост, по комбикормам - небольшое снижение. На двадцать процентов - до полумиллиона тонн - вырос экспорт продуктов переработки зерна. С 1 января по 15 февраля шли рекордные отгрузки зерновых - семь миллионов тонн, на 64 процента больше, чем в прошлом году. Из них 6,2 миллиона тонн пшеницы - рост в сравнении с прошлым годом в два раза.

Традиционными регионами сбыта зерновых остаются Ближний Восток - 13,7 миллиона тонн (рост на 20 процентов), Северная Африка (в первую очередь, Египет) - 9 миллионов, Южная Азия - 5,3 миллиона (в том числе рекордные 1,5 миллиона тонн в Пакистан, где был неурожай), Восточная Африка - 1,8 миллиона (рост поставок на 20 процентов за счет Кении и Мозамбика), Западная Африка - 1,7 миллиона (рост за счет Нигерии). Если в среднем на этот период приходится 72 процента от прогнозного объема экспорта пшеницы, то нынешнем году уже 80.

Из экспортных 39 миллионов тонн зерновых 32 миллиона составляет пшеница - Россия поставляет ее в 101 страну, даже в Южную и Центральную Америку (400 тысяч тонн ушло в Бразилию, Мексику, Никарагуа, Гаити). Основными импортерами пшеницы сейчас являются Египет и Турция (последняя покупает пшеницу третьего класса - идеальные партии для помола в муку - и четвертого класса). Казахстан в основном приобретает пшеницу максимально высоких кондиций в Сибири (в основном третьего класса). Из стран ЕС импортерами являются Латвия, Литва, Греция.

Если говорить о других экспортных культурах, то единственное снижение произошло по кукурузе (обычно в середине февраля - пятьдесят процентов от прогноза, а он был в районе 4,5 миллиона тонн, но пока отгружено 1,5 миллиона). Ячмень у России покупают 35 стран, в основном Ближнего Востока (прежде всего Саудовская Аравия) и Северной Африки.

Россия экспортирует 77 продуктов переработки в 86 стран мира. Основные позиции - ячменный солод (170 тысяч тонн), пшеничная мука (117 тысяч), гречневая крупа (73 тысячи), рисовая крупа (60 тысяч тонн), овсяные хлопья, гороховая крупа, шлифованное пшено, зародыш кукурузный. Покупатели - Латвия, Китай, Беларусь, Казахстан, в меньшей степени - Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Киргизия. Из СФО экспортируется 47 позиций продуктов переработки в 36 стран. Больше всего уходит в Китай, Узбекистан и Казахстан. Основные продукты - гречневая крупа (46 тысяч тонн) и пшеничная мука (33 тысячи тонн), в меньшей степени - гороховая и манная крупы, овсяные хлопья.