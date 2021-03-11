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11.03.2021 12:15
Рубрика: Власть

Новосибирское правительство представило программу Года науки и технологий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Программа Года науки и технологий в Новосибирской области включит мероприятия различного плана. В их числе мультимедийные проекты, научные сессии и конференции, кибертурниры и многие другие.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Годом науки и технологий объявил 2021 год своим указом №812 президент РФ Владимир Путин. Его программа сформирована с учетом национальных целей, обозначенных главой государства.

План мероприятий Года науки и технологий в Новосибирской области представили на пресс-конференции заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев и заместитель председателя СО РАН Сергей Головин.

Фото: Правительство Новосибирской области
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По словам Ирины Мануйловой, в федеральную программу включено 73 мероприятия. Два из них предложила Новосибирская область.

- Это начало строительства СКИФа и проведение VIII международного форума "Технопром", который должен стать для региона форумом года, - уточнила заместитель губернатора.

Напомним, что международный форум технологического развития "Технопром-2021" пройдет в Новосибирской области с 25 по 27 августа.

В свою очередь, областной план проведения Года науки и технологий дополнен региональной составляющей. Он был разработан министерством науки и инновационной политики Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова, который является также председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука". В региональный план вошли мероприятия, направленные на создание наукоемкой среды и реализацию в науке способностей жителей области.

Как пояснил Алексей Васильев, большой блок региональных мероприятий будет посвящен популяризации науки. А Сергей Головин отметил важность привлечения широкого внимания к новым разработкам ученых и поблагодарил руководство региона за конструктивное взаимодействие в этой сфере.

Предполагается, что мероприятия Года науки и технологий в России и в Новосибирской области позволят сформировать у жителей региона комплексное представление о реализуемых инициативах и достижениях в области науки и технологий, повысить престиж науки и статус научной деятельности, а также вовлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий.

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