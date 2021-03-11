Омская область и Республика Беларусь утвердили план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на ближайшие три года. Оно охватывает десятки направлений - начиная от поставок в Сибирь машин и техники и заканчивая совместными проектами в сферах культуры и спорта.

Перспективы отношений стороны обсудили еще в сентябре минувшего года. Тогда в рамках делового визита омской делегации в Минск состоялась встреча губернатора региона Александра Буркова с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Речь шла об укреплении партнерства в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве.

- В частности, мы договорились расширить локализацию производства жаток "Полесье", которые сегодня собирают в Омской области, а также увеличить поставки в регион белорусской сельхозтехники. Некапризная, простая в эксплуатации и ремонте, она неизменно пользуется у омских аграриев высоким спросом, - сообщил Александр Бурков. - В сфере наших интересов также находятся дорожная техника и подвижной состав для пассажирского транспорта.

Недавно для омского аэропорта приобрели низкопольный автобус новой модели МАЗ-271, сошедший с конвейера Минского автозавода.

- Новейший перронный автобус - это первый экземпляр, который поступит в Россию. Машина вместимостью 99 человек полностью соответствует всем современным требованиям. С каждой стороны по три двери, есть и откидной трап для инвалидных колясок. Цена такого автобуса - 22,5 миллиона рублей, - сообщил директор аэропорта Олег Селиверстов.

В парке предприятия уже есть автобусы МАЗ, которые хорошо себя зарекомендовали.

В июне этого года сибиряки вновь посетят Беларусь в рамках международной специализированной выставки "Белагро".

- Нам полезен опыт белорусских коллег в развитии животноводства и растениеводства. Интересна практика ведущих племенных заводов, предприятий по переработке льна-долгунца и особенно организаций, разрабатывающих проектные решения, - пояснил губернатор Александр Бурков.

В планах - реализация совместных образовательных программ, гастроли Государственного омского русского народного хора, а также проведение Кубка Содружества между футбольными командами Сибири и Беларуси.

Справка РГ

Беларусь является важнейшим партнером Омской области. В 2020 году взаимный товарооборот превысил 46 миллионов долларов. В регионе действуют четырнадцать совместных предприятий, семь фирменных продовольственных центров. Регион экспортирует в Республику продукты химии, каучук, сырье, продовольствие, металлы, машины и детали. Белорусский импорт включает технику, текстиль, мебель, минералы и сельхозпродукты.