Ранней весной в Сибири оттепель то и дело сменяется похолоданием, сугробы превращаются в лужи, а лужи в каток, увеличивая статистику ДТП и несчастных случаев.

63-летняя кемеровчанка Галина Волгова почти два месяца просидела на больничном после того, как попыталась сесть в маршрутку в самом центре города.

- Сделала пару шагов от остановки и грохнулась так, что искры из глаз посыпались. В травмпункте поставили диагноз: "вывих плечевого сустава" и добавили, что я уже третья за день с подобной травмой, - вспоминает женщина. - Гипс сняли через месяц, но я даже элементарную работу по дому выполнять не могу - рука болит и отекает.

Аналогичные ситуации повторяются из года в год. Вопрос: есть ли регламент содержания улиц в холодное время года? И кто следит за его соблюдением?

- Гололед - проблема участков с большим трафиком: интенсивное движение транспорта ведет к повышению температуры и таянию снега. Так что остановки и перекрестки - места, наиболее подверженные образованию скользкой поверхности. И если там есть "шишки" и наледь, значит, дорожные службы не успели вовремя среагировать. Если пошел снег - нельзя допустить, чтобы он прилипал к асфальту. Специальная машина должна посыпать все остановки и перекрестки. Песок не дает снегу связаться, а соль заставляет его кристаллы разрушаться, образуя кашу, - пояснил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

За содержанием дорог и улиц в Кемерове следит служба контроля, представители которой фиксируют проблемные точки, устанавливая для ответственных исполнителей сроки устранения недостатков. Кроме того, жители могут позвонить на горячую линию, которая есть в каждом муниципалитете.

Пока пешеходы скользят по тротуарам, областное руководство анонсировало подготовку к переходу региона на новую систему обслуживания дорог. По мысли инициаторов, для борьбы с гололедом не следует применять ни песка, ни химикатов. Первый образует пыль, которая в теплое время года засоряет атмосферу, а вторые загрязняют реки, стекая в них вместе с талой и дождевой водой.

- Когда сходит снег, у нас все города в пыли, и когда спрашиваю, зачем сыпать такое количество песка, мне отвечают: "На дорогах появились колеи", - отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Именно глубокая колея спровоцировала ДТП, в которое попал автомобиль кемеровчанина Кирилла, водителя такси с двенадцатилетним стажем.

- Днем ехал по улице Мариинской из Рудничного района в Кировский. Обогнал грузовик, шедший на низкой скорости, а вернуться на свою полосу не смог. Машину закрутило по проезжей части, в итоге столкнулся с пассажирским пазиком. Госавтоинспекторы потом сделали замеры и подтвердили: моей вины в аварии нет, потому что колея на дороге - больше пяти сантиметров. Машина в ремонте, а я готовлю иск в суд, - поделился проблемой Кирилл.

Дорожников власти призывают ликвидировать колейность с помощью техники, не перебарщивая с песком. Они же, в свою очередь, отчитываются, что уже втрое уменьшили объемы использования последнего.

- Однако от абразивных материалов, будь то песок или мраморная крошка, совсем, к сожалению, не уйти. Во всех странах с холодным климатом проезжую часть на больших подъемах, чтобы обезопасить дорожное движение, обрабатывают именно так. Ведь при низких температурах ни один химический состав быстро не подействует. При этом вред окружающей среде нанесет. Недаром, например, в Финляндии с ее многочисленными озерами от химии полностью отказались, - продолжает Олег Ивлев. - Другое дело, что и любую крошку надо вовремя убирать, чтобы не допускать пыления и эффекта наждачной бумаги в теплое время года. После снегопада всю эту смесь следует смести на обочину и вывезти. Но вот с этим у нас как раз загвоздка, не успеваем.

Учитывая нюансы, ответственные службы нацелились на использование химических заменителей песка, близких к нему по структуре, но гораздо менее пыльных и грязных. Только эти материалы в девять-восемнадцать раз дороже. Получается, в сибирских климатических условиях оптимальный вариант - гибридная технология обработки дорог смесью песка и соли в той или иной пропорции (зависит от температуры наружного воздуха и интенсивности движения транспорта). Для начала запланировали провести эксперимент в Кемерове. Пробные участки на центральных улицах будут обрабатывать поэтапно. Потребуется и переоборудование техники.

- В прошлом году мы закупили у местного производителя комбинированные дорожные машины. Тогда их настроили на обработку общественных пространств дезинфицирующими средствами, - напомнил Олег Ивлев. - Однако такая техника может выполнять массу функций: поливальной машины, самосвала, тушить пожары, разбрасывать песок и убирать снег, достаточно лишь заменить оборудование. Таких машин сейчас по области работает около пятисот. Экономический эффект от применения, несомненно, есть. Ведь чем содержать несколько машин, проще обойтись одной, универсальной.

Кстати

Прокуратура Кузбасса с ноября 2020-го по март 2021 года провела плановые проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ и выявила многочисленные нарушения. Они связаны с ненадлежащим выполнением работ по очистке крыш от наледи, снега и сосулек, несвоевременным вывозом снега и снежно-ледяных образований. Наибольшее количество нарушений касается содержания управляющими организациями придомовых территорий, в том числе детских площадок, крылец и площадок перед входом в подъезды, в осенне-зимний период. Также обнаружены недостатки в деятельности жилищного надзора.