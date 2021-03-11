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11.03.2021 21:45
Рубрика: Общество

Семьи стали крепче, сокращение рождаемости замедлилось

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Темпы сокращения рождаемости в 2020 году замедлились. Снижение рождаемости (на 3%) было относительно равномерным, позиции регионов-лидеров (Кавказ, Юг России) и аутсайдеров (центральные области) по этому показателю лишь незначительно скорректировались - по-разному ощущавшиеся в регионах экономические трудности почти не повлияли на этот расклад.
В России средний возраст женщины при рождении третьего ребенка составляет 32 года. Фото: Сергей Куксин

Каждый регион в этом плане уникален. Например, в Тыве высокая рождаемость зарегистрирована на фоне одного из самых высоких уровней абортов и безработицы, а на Сахалине рождаемость в два раза ниже при гораздо более скромной безработице и высоких зарплатах, отмечает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Фото: Pнotoxpress
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Не исключено, что на репродуктивные планы многих россиян повлияла пандемия, первая волна которой пришлась на апрель, и поэтому многие отложили рождение наследников на более поздний срок. "Дети апреля" как раз появились на свет в январе, когда родилось на 10% детей меньше, чем в том же месяце годом ранее, отмечает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Причем в январе впервые падение рождаемости наблюдается в каждом российском регионе, даже на Северном Кавказе, где традиционной остается многодетная семья.

Семьи в период пандемии стали крепче. Так, число разводов сократилось на 18%, а число заключенных браков выросло на 15%. Число рожденных детей к концу года вполне может тоже вырасти, считает он.

"Репродуктивный потенциал сегодня достаточно высокий, прежде всего у родителей в возрасте от 30 до 39 лет. Например, средний возраст матери при рождении третьего ребенка - 32 года. Поэтому сейчас важны меры поддержки работающих и многодетных родителей", - полагает Рыбальченко. По его словам, для улучшения демографической ситуации в стране в среднем в каждой семье должны воспитываться не менее двух детей, а каждая четвертая-пятая семья должна быть многодетной. По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,49 ребенка на женщину, то есть в семьях в основном один-два ребенка.

Смертность по итогам года выросла почти на 18%, и это говорит о том, что жесткие меры против ковида были вполне обоснованны.

Наибольшие демографические потери понесли регионы Центрального федерального округа. С одной стороны, их больше всего коснулся демографический кризис, причиной которого стали и снижение рождаемости, и рост смертности. С другой - продолжался отток населения из многих областей округа в Москву и Московскую область.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица СФО Тыва ЦФО Москва ЦФО Московская область

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