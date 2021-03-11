В Новосибирске женщина погибла в результате падения глыбы льда

Уголовное дело возбуждено по факту гибели жительницы Новосибирска от травм, полученных после падения на нее льда и снежной массы. Как рассказали в СК РФ по региону, 68-летняя женщина скончалась в больнице.

Трагедия произошла вчера днем в Первомайском районе Новосибирска. Снежная масса со льдом сошла с самовольно установленного козырька над одним из балконов многоэтажки и рухнула на проходившую вдоль дома женщину.

Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей. Возбуждено дело по статье УК о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства трагедии.