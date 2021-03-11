Томские ученые будут оценивать состояние водоемов с помощью голограмм

Томские радиофизики нашли способ определять загрязнения водоемов по планктону - при помощи голографической камеры.

По словам ученых, обычно исследование планктона происходит вне среды его обитания. Биологи забрасывают специальную сеть и собирают планктон в слое, например, от 150 до 100 метров и в результате получают весьма обобщенные результаты.

- При помощи цифровой голографической камеры можно исследовать планктон в среде обитания и четко определить, где именно проводятся измерения, а волоконная линия связи способна в реальном времени передать все измерения на корабль, - сообщает пресс-служба ТГУ.

Находясь в воде, камера может записывать голограммы и определять размеры и форму планктонных и других частиц, их скорость, количество особей и другие параметры.

- От обычной фотографии голограмма отличается тем, что мы можем полностью восстановить информацию о волне, прошедшей сквозь объем, а это значит - имеем всю информацию о маленьких частичках или организмах, которые в этой среде находились, - рассказывает первый проректор ТГУ, заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ Виктор Демин.

Исследования планктона позволят ученым сделать выводы о состоянии водоема и его биологическом разнообразии. Голографическая камера также может распознавать одиночные капли нефти или пузырьки газа в воде.

- Это очень важно в акваториях, например, атомных станций, газопроводов или нефтяных платформ - таких объектов, где может происходить загрязнение окружающей среды, - считают радиофизики.

Исследователи уже приняли участие в международной экспедиции на судне "Академик Мстислав Келдыш" в Карском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых и получили огромное количество голограмм, которые им предстоит изучить.