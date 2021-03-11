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11.03.2021 14:35
Рубрика: Власть

Томский губернатор обозначил приоритеты в комплексном развитии села

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе рабочей поездки в Шегарский район провел встречу с главами муниципальных образований, руководителями хозяйств и предпринимателями.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Главной темой обсуждения стала реализация госпрограммы Минсельхоза РФ "Комплексное развитие сельских территорий", которая действует с 2003 года.

Глава региона отметил, что коронавирус не прошел бесследно для области.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы приступили к перезагрузке ключевых отраслей экономики нашего региона, - отметил Сергей Жвачкин. - Уже расставили приоритеты в глубокой переработке древесины, уточнили планы в высокотехнологичном промышленном производстве, сверили часы в газификации. Сегодня обсуждаем комплексное развитие села, которое объединяет и АПК, и ЛПК, и газификацию, и много других отраслей экономики и социальной сферы.

В районном центре Мельниково губернатор принял участие в открытии нового физкультурно-спортивного комплекса (ФСК), который будет носить имя уроженца Шегарского района, почетного гражданина Томской области баскетболиста Сергея Белова. Объект построен по госпрограмме комплексного развития сельских территорий.

- Власти Томской области последовательно возрождают село и экономику сельских районов. Здесь, на шегарской земле, активно развивается агропром и лесопереработка. Недавно агрофирма "Межениновская" запустила новый зерносушильный комплекс. Холдинг "Сибагро" начинает разрабатывать сельскохозяйственные земли. Шегарцы освоили глубокую переработку древесины и поставляют продукцию за рубеж, - сказал Сергей Жвачкин.

Глава области особо подчеркнул, что у жителей села должна быть не только достойная работа, но и развитая социальная сфера, современные условия для жизни и воспитания детей. Так, в райцентре Мельниково недавно построен новый детский сад, который скоро откроет двери.

- Именно такие условия, которые мы создаем для селян, смогли остановить отток людей из деревни, - подчеркнул губернатор.

Примечательно, что жители района сами выбрали имя новому спорткомплексу - "Спортивный комплекс имени Сергея Белова".

- И это не случайно. Баскетбол - самый популярный вид спорта в районе. Новый спортивный комплекс позволит людям еще активнее заниматься и баскетболом, и другими видами спорта. А значит - быть здоровыми, сильными и успешными, - отметил Сергей Жвачкин.

Глава региона поблагодарил строителей за хорошую работу, пообщался с работниками нового спорткомплекса и его первыми посетителями. Губернатор оставил автограф на мяче и, приняв предложение юных шегарских баскетболистов, забросил мяч в корзину.

Справка "РГ"

Площадь ФСК - почти две тысячи квадратных метров. Его строительство началось год назад. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено более 118 миллионов рублей, из которых 112 миллионов - средства федерального и областного бюджетов.

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