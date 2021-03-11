В Барнауле начата проверка массового отравления школьников

В Барнауле прокуратура и следственные органы начали проверку сообщений родителей и СМИ о массовом отравлении учеников средней школы № 128. В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что детям поставлены разные диагнозы.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, проверка была начата после того, как родители обратились в контролирующие органы с просьбой проверить организацию питания и качество воды в 128 школе. 10 марта несколько старшеклассников почувствовали себя плохо и симптомы заболевания были похожи на пищевое отравление.

- 11 марта информация о заболевших поступила в городской комитет по образованию, сразу же в школу выехала комиссия, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Барнаула. По предварительным данным, медики поставили заболевшим разные диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Директора школы Евгения Кочеткова утверждает, что пока нет ни одного точно подтвержденного случая отравления. Сейчас в школе работают специалисты регионального управления Роспотребнадора, они берут пробы воды и продуктов питания в столовой, а также смывы с поверхностей для проведения лабораторных исследований.

Точное число заболевших школьников пока не установлено. Информацию, появившуюся в СМИ, о 140 пострадавших детях пока никто не подтверждает. В администрации Барнаула отметили, что такое количество детей 11 марта не пришли на занятия по разным причинам. Всего в 128 барнаульской школе обучаются 1 738 человек.