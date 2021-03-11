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11.03.2021 13:01
Рубрика: Общество

В Красноярске начал работать "детсад" для пенсионеров

Текст: Анастасия Романова (Красноярск)
В Красноярске открылась первая в регионе группа дневного пребывания для пожилых людей с легкими и умеренными расстройствами памяти и внимания. Расположена она на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Ленинский".
Рисование на песке. Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края Рисование на песке. Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края
Рисование на песке. Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края

- Эта пилотная площадка создана в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В крае уделяется большое внимание внедрению системы долговременного ухода за недееспособными людьми. Это нужно для того, чтобы каждого нуждающегося в помощи человека обеспечить поддержкой, дать ему самое высокое качество жизни, - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Для этого в рамках проекта в учреждении были выделены и отремонтированы помещения под группу дневного пребывания для пожилых людей. Для них же закупили необходимое реабилитационное и релаксационное оборудование: аудио- и видеоаппаратуру, кресла-реклайнеры, песочные планшеты с подсветкой и другую современную технику.

Как говорят в региональном министерстве социальной политики, реабилитационный курс занятий рассчитан на два месяца. В это время с участниками группы проводится реминисцентная терапия - по мнению психологов, это прекрасный способ интеграции прошлого в настоящее посредством воспоминаний и тех эмоций, которые каким-то образом возвращают человека к его реальности. Большое значение также уделяется, когнитивной реабилитации, тренингам, направленным на стимуляцию и восстановление памяти, внимания и мышления. Пенсионерам также выдаются дополнительные домашние задания, чтобы процесс тренировки был постоянным.

- Условием эффективности занятий и упражнений является их комплексность и регулярность. При приеме в группу реабилитолог проводит обязательное тестирование когнитивных функций человека, таких как внимание, память, восприятие, речь и так далее, а по окончании курса - заключительное обследование. Такие занятия, как показывает практика, позволяют добиться положительной динамики или стабилизации состояния, что в некоторых случаях тоже результат, - комментирует директор комплексного центра социального обслуживания населения "Ленинский" Наталья Ильичева.

Пока группа работает в тестовом режиме - с 9.00 до 13.00 в будние дни. Каждое утро членов группы привозят в Центр на транспорте учреждения. Помимо реабилитации, пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, вместе смотрят фильмы и читают книги, гуляют по прилегающей территории.

- Мы внимательно следим за их самочувствием, измеряем давление и температуру. Учитывая почтенный возраст участников, для них предусмотрен отдых в креслах-реклайнерах под расслабляющую музыку, релаксация в сенсорной комнате, - добавляет директор комплексного центра.

Сейчас уже набрана вторая группа пенсионеров из пяти человек, а в дальнейшем предполагается увеличить группу до восьми человек. Возраст участников курса - от 65 до 80 лет.

Родственники пожилых людей отмечают, что такая дневная группа для бабушек и дедушек очень нужна, поскольку дети и внуки могут спокойно работать или заниматься своими делами, не переживая, что с пожилыми родственниками, у которых с годами слабеет память, за время их отсутствия в доме произойдет какая-то неприятность.

- Такая форма поддержки людей старшего поколения в рамках нацпроекта "Демография" только начинает развиваться у нас в Красноярском крае. В ближайшее время подобные группы появятся еще в двух комплексных центрах социального обслуживания - "Кировском" и "Центральном". Ну, а в перспективе опыт работы групп дневного пребывания для пожилых людей должен быть внедрен во всех учреждениях социального обслуживания, - подчеркнула министр Ирина Пастухова.

В регионах Общество Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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