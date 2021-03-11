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Рубрика: Власть

Как без рук

В СФО ждут иностранную рабочую силу
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 51(8402)
Пандемия вызвала рост безработицы в Сибирском федеральном округе. Но и он не избавил сибирские регионы от потребности в иностранной рабочей силе.

О необходимости восстановления трудовой миграции мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на недавней встрече с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Для нас это очень важный момент. Летом, когда ведутся масштабные ремонтные работы, строятся дома, дороги и социальные объекты, задействовано большое количество квалифицированных рабочих из Республики Таджикистан. Мы в этом заинтересованы. Наш рынок труда очень емкий. В прошлом году в силу определенных причин, связанных с пандемией, рабочие из-за рубежа не смогли к нам приехать. Надеюсь, что вскоре ограничения будут сняты, границы откроют, и мы вернемся к нормальной жизни, - отметил глава города.

По данным Имомуддина Сатторова, в прошлом году из-за пандемии Новосибирскую область покинуло несколько десятков тысяч человек, приезжавших на сезонные работы. Они готовы вернуться после открытия границ, тем более что таджикская сторона получила соответствующие заявки от крупных строительных компаний и промышленных предприятий.

Недавно Анатолий Локоть сообщил, что число безработных в Новосибирске выросло в несколько раз и теперь составляет пять процентов от числа трудоспособного населения. По данным Новосибирскстата, в четвертом квартале прошлого года в режиме неполного рабочего времени в Новосибирской области трудились 29,9 тысячи человек. В отпуске без сохранения заработной платы находились еще 49,8 тысячи. И это только официальные цифры.

Ситуация с нехваткой трудовых мигрантов характерна и для других регионов Сибири и Дальнего Востока. По сообщению Законодательной думы Томской области, в прошлом году на сезонную работу в регион прибыли 4,4 тысячи человек. Эта цифра примерно втрое меньше той, что сложилась по итогам 2019-го.

Помимо выросшего дефицита рабочей силы, это означало и падение доходов бюджета от приобретенных трудовых патентов. Они сократились на 22 процента - до 96 миллионов рублей. Областной парламент в этих условиях постарался минимизировать рост стоимости получения разрешения в 2021 году, чтобы, как высказался вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета Думы Александр Куприянец, "не испугать мигрантов высокой ценой патента".

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