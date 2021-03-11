Житель Тулуна предстанет перед судом за убийства и изнасилования

Новости

В Махачкале ликвидировали боевика, планировавшего теракт 12:39
В России стартовали "живые" продажи нового Renault Duster 12:37
В Оренбуржье осудили мужчину, напавшего с ножом на фельдшера "скорой" 12:32
Вышел трейлер финального сезона "Содержанок" 12:26
Суд арестовал министра здравоохранения Республики Алтай 12:26
Три человека убиты во время перестрелки в Хьюстоне 12:25
Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов 12:23
Два человека погибли в кораблекрушении российского сухогруза в Черном море 12:19
ФАС признала вину "Яндекса" в нарушении закона о рекламе 12:16
Новый клип Little Big собрал более 4,5 млн просмотров 12:14
В Новгородской области нефтепродукты попали в почву 12:00
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей по странам мира 12:00
Минфин оценил возможные нефтегазовые сверхдоходы в 2 трлн рублей 11:58
В Роскомнадзоре назвали заявления Twitter абсурдными 11:51
Ростех запретил своим сотрудникам рабочие переписки в WhatsApp 11:50
В Забайкалье незаконно вырубили лес на 13 миллионов рублей 11:48
Для реконструкции Нотр-Дама спилили 200-летние дубы 11:45
Россия поставила Беларуси ракеты нового типа 11:45
Названа причина задымления на "зеленой" ветке петербургского метро 11:44
В Беларуси впервые выявили британский штамм коронавируса 11:44
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 2,3 миллиона рублей 11:43
Свыше 50 тысяч военных ЦВО будут участвовать в торжествах в День Победы 11:34
На Урале женщина выкрала кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя 11:32
В Якутске школьница вымогала деньги за удаление оскорблений в соцсети 11:30
Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

Житель Тулуна предстанет перед судом за убийства и изнасилования

Текст: Дмитрий Лапин
В Иркутской области завершено расследование резонансного уголовного дела - 52-летнемку жителю Тулуна предъявлено обвинение в целой серии тяжких преступлений, которые он совершал на протяжении 27 лет.

По сообщению Иркутского областного суда, первое заседание по делу намечено на 22 марта.  Оно будет проходить в закрытом режиме и займет немало времени - материалы дела составили 116 томов. По данным следователей, обвиняемый действовал всегда по серийной схеме - поджидал одиноких женщин на пустынных улицах города, и, угрожая ножом, отводил жертв в безлюдные места, где совершал преступления сексуального характера. Некоторых жертв преступник грабил, двух убил  - видимо, боялся, что опознают.

Фото: depositphotos.com
"Ангарский маньяк" получил пожизненный срок за 60 убийств

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, расследование было чрезвычайно сложным и масштабным. Для раскрытия серийных преступлений  была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сыщики СК России и оперативные работники областного ГУ МВД России. Однако, несмотря на большое количество пострадавших с 1992 года женщин,  у следствия было не много зацепок - возраст и прочие приметы насильника его жертвы указывали очень приблизительно. Так, что под описание попадали сотни мужчин.

- По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователями допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Кроме того, по уголовному делу проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок, - уточнили в СК.

В январе 2019 года подозреваемый был установлен. После задержания и проведения генетической экспертизы стало ясно - тулунский маньяк пойман.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", частью 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование", частью 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область РГ-Видео

Главное сегодня

Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
Генконсул РФ: США не продлевают визы российским дипломатам
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег