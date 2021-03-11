Житель Тулуна предстанет перед судом за убийства и изнасилования

В Иркутской области завершено расследование резонансного уголовного дела - 52-летнемку жителю Тулуна предъявлено обвинение в целой серии тяжких преступлений, которые он совершал на протяжении 27 лет.

По сообщению Иркутского областного суда, первое заседание по делу намечено на 22 марта. Оно будет проходить в закрытом режиме и займет немало времени - материалы дела составили 116 томов. По данным следователей, обвиняемый действовал всегда по серийной схеме - поджидал одиноких женщин на пустынных улицах города, и, угрожая ножом, отводил жертв в безлюдные места, где совершал преступления сексуального характера. Некоторых жертв преступник грабил, двух убил - видимо, боялся, что опознают.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, расследование было чрезвычайно сложным и масштабным. Для раскрытия серийных преступлений была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сыщики СК России и оперативные работники областного ГУ МВД России. Однако, несмотря на большое количество пострадавших с 1992 года женщин, у следствия было не много зацепок - возраст и прочие приметы насильника его жертвы указывали очень приблизительно. Так, что под описание попадали сотни мужчин.

- По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователями допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Кроме того, по уголовному делу проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок, - уточнили в СК.

В январе 2019 года подозреваемый был установлен. После задержания и проведения генетической экспертизы стало ясно - тулунский маньяк пойман.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", частью 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование", частью 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".