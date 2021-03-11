В республике изучат способность деревьев поглощать углерод. Для этого в регионе создадут карбоновую ферму, на которой с этой целью начнут культивировать различные породы. Она станет одной из площадок карбонового полигона, построить который планируют в нынешнем году.

- Вообще мы хотим сделать три карбоновые фермы. На первой будем высаживать новую растительность, на второй - заниматься регенеративным животноводством, а на третьей - преобразованием уже существующего леса, - пояснил проректор по науке и инновациям Чеченского государственного университета (ЧГУ) Магомед Нахаев.

Сейчас специалисты университета подбирают деревья и кустарники, которые благодаря быстрому росту и наличию крупных листьев наиболее активно поглощают углерод. Например, к ним относится павловния, поглотительная способность которой примерно в 15-20 раз выше, чем сосны.

Существующий лес, конечно, тоже поглощает углерод, но сколько, никто не знает, так как измерения не проводились. Просто взять любой его участок и организовать здесь ферму нельзя. На испытательной территории нужно исключить гниение веток и пожары, так как во время этих процессов выделяется углерод. Когда ферма появится, сюда пригласят сертифицированную организацию, сотрудники которой измерят, сколько этот участок выделяет и поглощает CO2, и определят углеродный баланс.

Регенеративный же выпас скота укрепляет здоровье почвы и увеличивает разнообразие растений. Специальные технологии позволяют быстрее восстанавливать луга, усиливают фиксацию углерода на пастбище, сокращают углеродный след в продуктах. Западные исследования показывают, что восстановление почв с помощью регенеративных методов (высадка посевных культур и многолетних растений, устранение монокультур и культивации) может привести к секвестированию до 60 тонн углерода на акр (0,4 гектара).

Углеродные полигоны помогут получить информацию, сколько на той или иной территории выделяется и поглощается парниковых газов

Чечня станет одним из первых субъектов России, где появится карбоновый полигон. Здесь ученые будут заниматься мониторингом и анализом того, как углерод распределяется по территории республики. Кроме того, новая лаборатория поможет отслеживать загрязнение почвы и воздуха, прогнозировать экологические катастрофы.

Как пояснил корреспонденту "РГ" вице-президент Академии наук ЧР, профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета Ибрагим Керимов, Евросоюз вскоре введет так называемый углеродный налог. Его придется платить экспортно ориентированным компаниям (в том числе российским), занимающимся производством, связанным с выбросами парниковых газов в атмосферу.

- Полигон будет иметь площадь 800 гектаров - он протянется с юго-запада на северо-восток и охватит восемь географических зон. Исследование эмиссии углерода станут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта, - рассказал Ибрагим Керимов. - Сейчас контроль над эмиссией углерода ведется из космоса. Это грубый метод, дающий только общие представления о реальном положении дел. Мы же должны иметь точные данные.

Углеродные полигоны помогут получить полную информацию, сколько на той или иной территории выделяется и поглощается парниковых газов. Для каждой местности установят квоты на выбросы, за превышение которых бизнесу придется платить налог.

Согласно предварительным данным, в Чечне отрицательный углеродный баланс. Из-за военных действий 1990-х годов здесь остановилось множество предприятий, потому снизились выбросы в атмосферу.

- Перед нами стоит несколько задач - составить достоверную карту эмиссии, определить степень загрязнения территорий нефтепродуктами, помочь бизнесу установить точный объем выбрасываемых парниковых газов. Одновременно с этим будем заниматься наблюдениями и прогнозировать возможные экологические проблемы, - пояснил ученый.

В проекте принимают участие два вуза - Чеченский государственный университет и Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ). Полигон создадут на средства федерального бюджета и бизнеса. Он будет представлять собой отдельные пункты мониторинга - как стационарные, так и мобильные. Информацию, полученную от датчиков в почве, сравнят с данными беспилотников. Все сведения проанализируют с помощью математических моделей. Из регионального центра их будут отправлять в федеральный, где создадут единую карту эмиссии в России.

- Полигон будет федерального подчинения. А в Грозненском государственном нефтяном техническом университете появится центр геоинформационных технологий и центр аналитики и прогнозирования, - сообщил Керимов.

Сейчас ведется подготовка специалистов для этой работы. Как выяснилось, в России мало ученых, способных заниматься такой проблемой, как эмиссия углерода, поскольку это междисциплинарная задача. Молодых чеченских экологов станут обучать в стенах местного университета. Также будут приглашать экспертов из Москвы, они займутся переподготовкой имеющихся в республике специалистов. На начальном этапе для обслуживания углеродного полигона потребуется 15 сотрудников.

- Это направление сейчас в мировом тренде. Уверен, наши услуги потребуются предприятиям, которые столкнутся с повышенным налогом на выброс углерода. Чтобы доказать экологичность производства, они смогут заказать у нас анализ. Это избавит их от лишних трат и поддержит существование лаборатории. Кстати, для большей объективности все результаты будут перепроверяться как федеральным центром, так и международными организациями, - заверяет Ибрагим Керимов.

Кроме того в Чечне планируется внедрить образовательную программу для студентов и старшеклассников, курс будет посвящен экологическому мониторингу. За основу возьмут программы для австралийских учеников, их адаптируют с учетом специфики России и конкретно Чечни. Практические занятия станут проводить на новом полигоне. Это должно увеличить поток абитуриентов в университет на соответствующие специальности и помочь в информировании жителей региона о реализации климатических проектов в стране. •

Кстати

Первый в России карбоновый полигон открылся в прошлом году в Калужской области. Проект реализовали на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в границах Национального парка "Угра". Здесь испытывают технологии дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и изучают другие значимые для изменения климата параметры.

"Мировой рынок торговли карбоновыми квотами оценивается в 100 миллиардов долларов. К 2030 году ожидается его многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в экономике. В Калужской области будет разработан комплекс инновационных и технологических решений. Их применение позволит сформировать научно обоснованные методики объективного расчета углеродного баланса, они могут стать основой для создания национальных экологических стандартов", - отметил Алексей Белинский, генеральный директор Группы Ctrl2GO, которая является инициатором проекта.

Работы на полигоне в Калужской области пройдут в несколько этапов - формирование цифровых моделей исследуемых эталонных участков, полевой анализ территории для расчета биомассы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации при помощи космических, беспилотных систем и наземных сенсоров. Полученную информацию сведут в единый цифровой банк данных и проанализируют с использованием искусственного интеллекта.