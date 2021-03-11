Химики Северо-Кавказского федерального университета синтезировали соединения, которые в перспективе смогут бороться с глиобластомой - наиболее частой и агрессивной формой рака мозга. Эти вещества способны не только останавливать распространение заболевания, но и восстанавливать поврежденные ткани. Ученым также удалось получить соединения для борьбы с нейробластомой. Проект также включает разработку аналогов природных алкалоидов и других веществ, интересных с точки зрения медицины и материаловедения.

- Во время реализации нашего предыдущего проекта мы нашли новый, неизвестный ранее в научном мире тип реакций для нитросоединения. Он позволяет синтезировать очень интересные, в том числе с точки зрения биологической активности, вещества. Используя их в качестве исходных, можно получить другие соединения с полезными свойствами, - объяснил декан химико-фармацевтического факультета СКФУ профессор Александр Аксенов. - Можно провести такую аналогию. Раньше людям, чтобы преодолеть гору, приходилось взбираться на нее. Мы же нашли тоннель, который делает путь более легким и быстрым. Наш подход хорош тем, что помогает обнаружить такие тоннели не в одной горе, а в разных.

Впереди у ученых еще много работы. Им предстоит изучить потенциал исходных нитросоединений. По предварительным данным, под действием различных нуклеофильных реагентов и восстановителей вещества способны совершенно необычным образом трансформироваться. Исследовав нестандартные превращения, можно будет разработать современные технологии создания новых и уже известных соединений. Их преимуществом станет то, что синтез пройдет в один этап, то есть если эти соединения войдут в состав лекарств, стоимость препаратов снизится.

Со своей новацией ученые СКФУ стали победителями Президентской программы исследовательских проектов. Российский научный фонд выделит северокавказским химикам на дальнейшую работу 24 миллиона рублей. Помимо создания новых методов и веществ, планируется проведение биологических испытаний на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием "Новые материалы и ресурсосберегающие технологии" Нижегородского госуниверситета.

- Получение гранта - большая ответственность, - подчеркнул руководитель проекта Александр Аксенов. - О результатах своих исследований мы будем рассказывать на страницах престижных научных журналов, рецензируемых в Web of Science и Scopus.

По словам кандидата химических наук и специалиста по синтезу органических веществ Ксении Филичкиной, разработка новых лекарственных препаратов всегда проходит при поддержке государственных или частных фондов:

- Терапия и диагностика онкологических заболеваний - одно из приоритетных направлений здравоохранения как в России, так и в большинстве развитых стран. Но каким бы ни было прорывным медицинское открытие, вывод на рынок препарата - дорогостоящее и продолжительное мероприятие. Сначала исследователи тщательно анализируют научную и патентную базу. Новаторам важно не повториться. Если разработка действительно уникальная, процесс идет дальше, скорее всего, к получению гранта и началу экспериментальной фазы. Все это подробнейшим образом регламентировано, прописаны все этапы. Затем начинаются доклинические испытания, которые проводят на животных.

Параллельно с этим налаживается переход от лабораторного синтеза препарата к промышленному производству. От того, насколько успешно его проведут, зависит итоговая стоимость лекарства.

- Если препарат оказался нетоксичным и показал эффективность во время испытаний на животных, если удалось наладить его промышленное производство, то составляется регистрационное досье, которое направляют в министерство здравоохранения России. Но немногие исследования доходят до этого этапа. Занимает процесс не один год, иногда он длится десятки лет, - пояснила Филичкина. - Стоит добавить, что выбыть из процесса регистрации научная разработка может не потому, что оказалась опасной для здоровья или неэффективной, а из-за административных проволочек и проблем с отчетами. Поэтому существуют интересные и результативные идеи, которые так и остаются гипотезами.

Кстати

Всего по итогам конкурса "Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня" в рамках Президентской программы исследовательских проектов признаны 149 инициатив, представленных учеными со всей России. Они затрагивают разные сферы. Проекты будут реализовывать в 2021-2024 годах, но предусмотрена возможность продления на три года.