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11.03.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

Участок трассы "Кавказ" в Ставропольском крае перекрыли из-за непогоды

Текст: Михаил Сухарев

На территории Ставропольского края из-за сильного бокового ветра и снежных накатов временно закрыта часть федеральной трассы "Кавказ" на территории Андроповского и Кочубеевского районов. Как сообщили в УГИБДД региона, ограничение действует с 16 часов 11 марта для всех видов транспорта.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Из-за негативных погодных условий ограничено движение на участке федеральной трассы "Кавказ" с 243 по 270 километр. На данном участке нулевая видимость, дорога в небезопасном состоянии. В ближайшее время сотрудниками специализированного батальона ДПС города Ессентуки, обслуживающих данную территорию, будет организовано поэтапное сопровождение транспорта, - говорится в сообщении Госавтоинспекции Ставрополья.

К 17 часам участок ограничения движения продлили еще на 20 километров, до села Курсавка. Объезжать закрытый отрезок трассы Госавтоинспекция предлагает через село Александровское, либо через город Черкесск. Спецтехника для чистки дорог пока не справляется с объемом работы, обрабатывать проезжую часть от наледи также не успевают. Жителей и гостей региона просят воздержаться от поездок по трассе до 12 марта.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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