В Махачкале введен режим КТО после нападения на силовиков

В Советском районе Махачкалы введен режим КТО, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

По предварительным данным, неизвестные на одной из улиц города оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проверявшим данные о подготовке террористических преступлений.

В связи с этим начальник управления ФСБ по Дагестану ввел в 11:15 режим контртеррористической операции в административных границах Советского района. Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.