В Осетии стартовал просветительский проект "Аланская библиотека"

В Северной Осетии стартовал масштабный просветительский проект "Аланская библиотека", приуроченный к 1100-летию крещения Алании. В его рамках планируется выпуск 17 книг. Первой из них стал репринт журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.

Выпуск серии книг "Аланская библиотека" готовится в издательском доме "Ир". Это будут издания широкого охвата: научные, научно-популярные, художественные. Над ними работает группа ученых, они формируют тематику. Их выпуск рассчитан до 2022 года. Инициатор проекта - комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии. Общая сумма финансирования - пять миллионов рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, 14 октября 2017 года президентом России подписан Указ № 480 "О праздновании 1100-летия крещения Алании", которое состоится в 2022 году.

- Проведение масштабного празднования на федеральном уровне подчеркнет роль христианства на Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества, развивать межконфессиональный диалог и будет иметь положительный резонанс среди всего православного населения страны, - считает глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. - Этот праздник, безусловно, станет свидетельством богатства духовной культуры и истории нашего народа.

В рамках подготовки к историческому юбилею в республике проходят масштабные мероприятия: просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, реставрация храмов аланской эпохи и восстановление мест религиозно-культурной значимости. Планируется проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

К 1100-летию крещения Алании в Северной Осетии отреставрируют 14 объектов культурного наследия. На десяти из них уже ведутся работы. Это Зругский храм, Дом-музей Косты Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в селении Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада музея осетинской литературы во Владикавказе. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях - в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена.

В Государственном Эрмитаже будет организована выставка "Аланы. Сокровища аланских князей". "Определен состав выставки - 321 экспонат, - рассказывает руководитель приоритетной программы Северной Осетии "Культура" Мадина Атаева. - Разработана смета, мы отправили всю документации в минкульт РФ и в департамент музейной деятельности правительства страны, никаких возражений по документации нет, сейчас прорабатывается источник финансирования на 2021 год".

На 2020-2021 годы планируется создать интерактивный свод историко-архитектурных памятников Севера и Юга Алании, куда войдут около 810 объектов культурного и исторического наследия Осетии. Сборник будет выложен в сети Интернет.

Разработкой свода объектов, а также созданием интерактивной карты занимаются сотрудники сразу трех организаций: комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии, госучреждения "Наследие Алании" и Института истории и археологии республики.

Основные празднования крещения Алании будут проходить в 2022 году. Они станут включать в себя проведение ярмарок, открытие выставок, презентации проектов, созданных на протяжении 2020 и 2021 годов.

Празднование 1100-летия крещения Алании обещает войти в историю как крупнейшее культурное событие.