Власти края сообщили о резком падении производства вин, винных напитков, шампанского и коньяка. В 2020 году выпущено всего пять миллионов декалитров - вдвое меньше, чем в 2019-м. Корреспондент "РГ" разбирался в причинах такого резкого снижения и выяснял, как винодельческой отрасли планируют помогать.

Частично ситуация связана с пандемией, частично - со вступившим в силу законом о виноградарстве и виноделии, который поднял конкурентоспособность алкогольных напитков из собственного сырья и при этом способствовал сокращению импорта виноматериалов.

Выпуск продукции из ввезенного сырья действительно сильно сократился. В 2020 году из заграничных виноматериалов изготовили около 40 процентов напитков, в 2019-м было 70 процентов. А с учетом в целом двукратного падения производства алкоголя в крае использование импортного сырья по сравнению с 2019-м снизилось более чем в три раза. Кто в итоге больше потерял - экспортеры из Аргентины, Чили, ЮАР, Испании или местные виноделы - еще предстоит понять. Но, как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Алексей Лысенко, краевые винодельческие предприятия сейчас находятся в состоянии, близком к критическому.

- Основная причина тому - снижение продаж. Объяснять это, наверное, должны экономисты. Скорее всего, сказалась пандемия, ухудшение финансового положения россиян, закрытие кафе и ресторанов. Вина оказались под самым мощным ударом. Хотя производство фруктовых осталось на том же уровне, так что многое зависит еще и от рыночных механизмов, - считает Лысенко.

На работу компаний не могла не повлиять пандемия, им пришлось уходить на карантин, потом потребовалось время на то, чтобы вернутся к привычному ритму. В основном потери понесли крупные винодельни, маленькие частные винокурни, многие из которых работают в теневом секторе, в продажах не потеряли.

- У меня небольшое производство, всего несколько тысяч литров в год. Вино нескольких видов делаю в основном для себя, своих родственников и знакомых. Излишки продаю односельчанам. Не сказал бы, что потребление в этом году упало из-за проблем с коронавирусом, количество клиентов особо не изменилось, - рассказал корреспонденту "РГ" один из таких виноделов.

Многим предприятиям не хватает собственного винограда, чтобы поддерживать производство на прежнем уровне, не прибегая к использованию заграничного сырья

Летом 2020 года вступил в силу федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который внес определенные коррективы в работу предприятий. А в период кризиса любые изменения, даже самые благие, могут негативно сказаться на рынке. Нормативный акт ввел налоговые вычеты на продукцию из отечественного сырья, снизил стоимость лицензии на производство, увеличил срок ее действия для крестьянских и фермерских хозяйств.

- Вычеты виноделы уже получают. Они оформляются сразу после продажи партии. Могу сказать, что производителям вина из отечественного винограда налоговый вычет полностью компенсирует рост акцизов, поэтому для них ситуация не ухудшилась, а для кого-то даже улучшилась, - ранее сообщил "РГ" руководитель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Но проблема в том, что многим предприятиям не хватает собственного винограда, чтобы поддерживать производство на прежнем уровне, не прибегая к использованию заграничных виноматериалов. При этом если в дело идет импортное сырье, налоговый вычет получить уже невозможно. Акциз же с первого января 2020 года на тихие вина увеличился с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей.

Как отмечают эксперты, для обеспечения виноделов отечественным сырьем необходимо ежегодно увеличивать площади виноградников в крае на 500-600 гектаров. Чтобы добиться таких показателей, нужно, по мнению председателя региональной Ассоциации садоводов и питомниководов Айдына Ширинова, в том числе упростить прохождение государственной экспертизы для мелиоративных проектов садоводов и виноградарей. Тогда удастся быстрее вводить в эксплуатацию оросительные системы. Ведь засушливый 2020 год обострил проблему нехватки воды не только для овощеводов или зерновиков, но и для владельцев многолетних насаждений.

- Мы субсидируем закладку виноградной лозы, установку шпалеры, уход, раскорчевку и приобретение техники - в среднем компенсируем виноградарям около 80 процентов затрат. Но мы не можем сидеть постоянно на бюджетной игле, - считает министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. - Главным в развитии виноградарства всегда является состояние дел в переработке - производстве вин, коньяков и виноматериалов.

25 февраля 2021 года ставропольские депутаты приняли региональный закон о виноградарстве и виноделии. Документом определена господдержка производителей и тех, кто занимается профильной исследовательской, инновационной и образовательной деятельностью. Новый нормативный акт позволит помочь винодельням региона. Однако господдержка будет оказываться только тем, кто производит продукцию из урожая, выращенного на территории края. Закон будут дорабатывать после обсуждения с местными предпринимателями.

- Будем проводить встречи с представителями винодельческих организаций Ставрополья, обговаривать, какую помощь им можно оказать в плане реализации продукции, обеспечения сырьем, постараемся расписать планы на 2021 год, - отметил руководитель "Ставропольвиноградплодпрома" Алексей Лысенко.

Пока винодельческие организации справляются с ситуацией, банкротств в прошлом и наступившем году не было.

- Впереди обновление лицензий. Ранее компаниям дали отсрочку, но теперь это нужно сделать. Надеемся на помощь властей Ставрополья, будем работать с федеральной службой Росалкогольрегулирования по этому вопросу. На какую-то большую финансовую помощь из бюджета компании не рассчитывают, - добавил руководитель ГКУ.

Отраслевики считают, что ситуация в производстве стабилизируется, как только спрос на вина вернется в полном объеме. Кафе и рестораны в большинстве регионов уже работают, значит, закупки должны вырасти.

Компетентно

Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но уже присматриваются к легким белым винам, говорится в среднесрочном прогнозе развития рынка от Роскачества. "В 2021 году тренд на замещение крепкого алкоголя вином в крупных городах страны продолжится. Эта тенденция характерна не только для России, но и всего мира, - считают аналитики. - Покупатели будут все больше ориентироваться на сухие вина, обращать внимание на содержание алкоголя, отдавая предпочтение той бутылке, где градус ниже. Белые вина увеличат свою долю в продажах, и российские производители здесь имеют неплохие шансы на успех".

Исследователи прогнозируют, что средняя цена качественной бутылки в 2021 году вырастет с 300-500 до 400-600 рублей, а покупатели все больше будут ориентироваться не только на собственный опыт, но и на рейтинги, популярные приложения и мнения критиков. Среди последних самыми влиятельными будут видеоблогеры.

Кроме того, в 2021 году в российских винодельческих регионах с высокой вероятностью ожидают повторения туристического бума 2020-го. Это значит, что покупки на месте производства увеличат продажи.

Справка "РГ"

Ставропольский край находится на четвертом месте в России по площадям виноградников, они занимают в регионе более 5,9 тысячи гектаров. В этом году планируется заложить лозу еще на площади свыше 200 гектаров. В крае выдано пять лицензий на производство вин и игристых напитков с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения товара. Сейчас на Ставрополье 48 предприятий выращивают виноград, 26 производят вино, коньяк, шампанское и другие алкогольные напитки.