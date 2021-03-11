Военные медики ЮВО помогли Абхазии в борьбе с COVID-19

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа вернулись в город Буденновск Ставропольского края после четырехмесячной командировки в Абхазию. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, медики на территории республике помогали пациентам с подтвержденным коронавирусом.

- Военнослужащие совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края. На месте военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, - сообщил пресс-секретарь военного округа Вадим Астафьев.

Вернувшихся из долгой командировки медиков встретили их родные, а на плацу 78-й отдельной бригады материально-технического обеспечения им вручили государственные и ведомственные награды. В состав мобильного медподразделения входили больше 100 человек и 30 единиц спецтехники. В Абхазии военнослужащие смогли вылечить около 500 местных жителей с COVID-19 и оказать медпомощь еще примерно четырем тысячам человек.

Многопрофильный полевой госпиталь рассчитан на 100 койко-мест для стационарного лечения пациентов. Он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ, анализаторами крови и мониторами интенсивного наблюдения пациентов.