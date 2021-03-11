Архангельский ЦБК представил в Минпромторг РФ программу повышения экологической эффективности

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат продолжает курс на достижение максимальных экологических показателей. В 2020 году предприятие инвестировало в природоохранные мероприятия 1,1 миллиарда рублей, а за все последнее десятилетие - порядка 15 миллиардов. Это привело к заметным результатам: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за пять лет сократились на 25 процентов, в том числе метилмеркаптана и сероводорода - соответственно на 49 и 80 процентов. Данные Росгидромета подтверждают, что к началу 2021 года в городе Новодвинске, где работает АЦБК, не превышаются предельно допустимые концентрации этих газов.

Комбинат вышел в лидеры отрасли по охране окружающей среды, но не останавливается на достигнутом. Как сообщил член совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, разработана и представлена на согласование в Минпромторг РФ программа повышения экологической эффективности.

Ее цель - достижение такого уровня воздействия на окружающую среду, который по всем установленным показателям соответствует наилучшим доступным технологиям. По словам Владимира Крупчака, реализация программы к 2030 году приведет Архангельский ЦБК к новой "экологической трансформации".

- Программа повышения экологической эффективности включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Предварительные затраты на ее финансирование составляют 18,2 миллиарда рублей. В результате обновления Архангельский ЦБК сократит удельный сброс загрязняющих веществ в Северную Двину на 45-55 процентов. Продолжится работа по снижению выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, которую планируется завершить к 2023 году, - пояснил Владимир Крупчак.

"Зеленая" повестка давно стала неотъемлемой частью развития комбината. Экологические показатели улучшаются вместе с производственными. К примеру, годовой объем варки целлюлозы за пять лет вырос на 14 процентов, при этом на столько же снизился забор воды из Северной Двины. Еще на 11 процентов сократился удельный сброс загрязняющих веществ в реку. Важнейший экологический показатель - объем захоронения отходов. На Архангельском АЦБК с 2011 года он уменьшился на 43 процента. И это лишь часть экологических достижений предприятия.

Негативное воздействие на окружающую среду снижается в результате модернизации производства. На комбинате обновили очистные сооружения, заменили установки очистки газов на основных источниках выбросов производства, изменили схему отбелки целлюлозы и провели множество других мероприятий по повышению экологичности. В 2020 году, когда Архангельский ЦБК отмечал 80-летие, на предприятии открылась новая современная выпарная станция, позволяющая сократить выбросы в атмосферу и потребление воды. Тем самым комбинат завершил масштабный приоритетный инвестиционный проект по реконструкции производства картона, который реализовывал с 2008 года.

Сегодня Архангельский ЦБК является национальным лидером международного климатического рейтинга CDP - проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов. Предприятие второй год подряд получает по нему высокий рейтинг "А-".

Надо отметить, что комбинат работает в Арктической зоне РФ, экологическому благополучию которой сегодня уделяется особое внимание. В 2020 году Архангельский ЦБК получил официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона. Судя по планам предприятия, оно намерено и впредь оставаться примером в области охраны окружающей среды.

Между тем

Экологическая деятельность АЦБК не ограничивается техническим перевооружением. В числе приоритетов компании - повышение уровня знаний в этой сфере не только своих работников, но и представителей всех заинтересованных сторон. В 2020 году комбинат впервые организовал обучение профильных специалистов-экологов по программе магистратуры "Промышленная экология". Не забыто и новое поколение: предприятие реализует социально-образовательный проект "Эколята в Новодвинске" для учеников городских школ.