Новости

Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю 16:09
Лавров: РФ, Турция и Катар продолжат содействовать урегулированию в Сирии 15:57
В Махачкале отменили режим КТО 15:56
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море 15:32
МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья 15:27
Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса 15:24
Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны 15:23
В туалете у главы алтайского минздрава нашли тайник с миллионами 15:22
В Москве усиливается дефицит квартир в новостройках 15:16
В Госдуме не удивились японскому предложению блокировать Курилы 15:06
В составе крымских пассажирских поездов появятся вагоны-автовозы 15:04
"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США 14:49
Путин: РФ впервые ответила на кризис смягчением макроэкономической политики 14:49
Лукашенко сменил глав МЧС, Следственного комитета и Генштаба Беларуси 14:40
В Норвегии призвали отказаться от поездок на праздники 14:38
Год с COVID-19 в фотографиях 14:33
Рекорд скорости обновлен на льду Байкала 14:32
В Москве задержали подозреваемого в совершении двойного убийства 20 лет назад 14:22
Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС 14:15
Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев 14:01
Видео: толстые стебли бамбука пронзили легковушку 14:00
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО 13:49
Страны ЕС назначили срок отказа от бензиновых моторов 13:44
В вологодском поселке 12 человек из сгоревшего дома остались без крова 13:42
В Подмосковье горит автосервис с 22 машинами 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 15:32
Рубрика: Власть

Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корвет Балтийского флота "Сообразительный" провел учебный артиллерийский бой с надводным кораблем условного противника в морском флотском полигоне у побережья Калининградской области.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабельные учения были плановыми. Экипаж корвета отрабатывал задачи по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника с моря и с воздуха.

Моряки выполнили порядка десяти боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов, отрабатывая артиллерийский бой с "вражеским" кораблем и отражение массированного воздушного удара.

Также они упражнялись в постановке радиоэлектронных помех, борьбе за живучесть корабля на ходу, в прохождении узкости и плавании в условиях ограниченной видимости и выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.

В учениях участвовала и морская авиация. Экипаж корвета отработал прием корабельных вертолетов Ка-27 в условиях темного времени суток. Пилоты корабельных вертолетов совершили более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО
Дания приостановила прививки вакциной AstraZeneca из-за тромбов у пациентов
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты