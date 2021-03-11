Регионы Северо-Западного федерального округа трансформируют в цифровой вид государственные и муниципальные услуги. В перспективе местные жители и предприниматели смогут взаимодействовать с органами власти в режиме онлайн на всех этапах - вплоть до получения результата. Работа идет в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Одна из целей нацпрограммы - перевести 95 процентов госуслуг в онлайн-формат к 2024 году.

В Вологодской области уже определили массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги, которые переведут в цифровой вид в первую очередь. На их цифровизацию, по предварительным оценкам, уйдет два года.

- В такой перечень в регионе вошли около 100 услуг, - отмечает заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Порядки предоставления услуг будут пересмотрены для полного перевода их в дистанционный формат: от подачи заявления и документов до получения результата онлайн.

В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" на Вологодчине действует региональный проект "Цифровое государственное управление". В прошлом году в области уже прошел ряд мероприятий, направленных на активизацию дистанционного взаимодействия поставщиков и получателей государственных и муниципальных услуг.

Так, в октябре заработала региональная платформа обратной связи, успевшая стать популярным каналом коммуникации населения и власти. В 2020-м к сервису подключились более ста вологодских органов власти и организаций, которые с октября по декабрь получили более тысячи сообщений. Впрочем, платформа позволяет поставщикам услуг не только оперативно реагировать на обращения, но и систематизировать предложения жителей региона, проводить опросы.

В Калининградской области внедрили четыре крупные информационные системы. Помимо регионального портала государственных услуг, речь идет о сервисах, аккумулирующих цифровые данные о состоянии окружающей среды, уборке дорог и контрольно-надзорной деятельности. Презентация новых систем состоялась в феврале 2021 года. Что важно, цифровизация огромных массивов информации носит прикладной характер.

К примеру, в подсистему "Отходы" геоинформационной системы "Окружающая среда" загружаются данные о всех калининградских площадках с мусорными контейнерами. Там можно узнать дату и время вы-

грузки контейнеров, номер мусоровоза. А с помощью дорожного сервиса специалисты управления дорожного хозяйства в онлайн-режиме могут контролировать уборку областных трасс. Система с точностью до метра фиксирует, где прошли снегоуборщики, какие трассы обработаны смесью песка и соли, какие - нет.

Кроме того, в 2020 году в самом западном российском регионе создали Центр управления информационной безопасностью. Это своеобразный щит для информационных систем калининградских органов власти.

- Главная задача - предупреждать и предотвращать информационные удары в режиме реального времени, - поясняет министр цифровых технологий и связи эксклава Вадим Рыскаль. - Мы защищаем не только информацию государственной важности, но и персональные данные населения Калининградской области, которые содержатся в региональных государственных информационных системах.

В будущем государственные услуги в режиме онлайн можно будет получить с помощью специальной облачной платформы, которую разработает Минцифры России. Ее свяжут, с одной стороны, с порталом госуслуг, с другой стороны - с органами власти, которые не могут самостоятельно перевести госуслуги в цифровой формат. Сервис позволит чиновникам на местах быстро приступить к обработке поступающих заявок, не тратя времени и ресурсов на создание собственных систем.

Прямая речь

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства РФ:

- Президент России назвал цифровизацию наряду с другими национальными приоритетами. Новые технологии можно сравнить с электричеством: чтобы пользоваться электроприборами, не нужно знать, как ток бежит по проводам. Важен только результат.

Гражданам не нужно знать, как устроены цифровые технологии. Важно, чтобы жизнь с ними становилась комфортнее.