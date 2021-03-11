Названа возможная причина захвата заложницы в МФО Северодвинска

Захват женщины в офисе МФО в Северодвинске мог стать следствием выяснения отношений между супругами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обстоятельства случившегося выясняются. Пока известно, что офис микрофинансовой организации рядом с магазином "Полярный" захватил неизвестный. Мужчина взял в заложницы женщину, работницу организации. По данным ТАСС, у нападавшего в руках ружье.

Сейчас здание, где произошло ЧП, оцеплено. Работникам близлежащих школ и детских садов рекомендовано пока не отпускать детей на улицу.