Резидентов территорий с особым статусом будут спасать налоговыми льготами

Инвесторам, создающим предприятия в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития, могут продлить отдельные налоговые льготы. В частности, в ОЭЗ Минэкономразвития предлагает снизить ставку налога на прибыль до нуля в первые пять лет работы предприятия. Для ТОСЭР Минэкономразвития инициировало продление льготного периода по уплате страховых взносов с трех до четырех лет. Также в ряде ТОСЭР предприниматели могут вести все виды деятельности, кроме запрещенных. Повышенное внимание к территориям с особым статусом объясняется непростой экономической ситуацией и пандемией. Из-за этих факторов инвесторы вынуждены корректировать свои планы.

Яркий пример - ситуация в ТОСЭР Угловка Новгородской области. В 2018 году здесь было анонсировано строительство завода по производству соевого изолированного белка. Это очень востребованный продукт: его применяют в диетическом и детском питании, добавляют в консервы, йогурты. Инвестор - компания "Инвест-Органик" - был намерен вложить в строительство 4,6 миллиарда рублей, по изначальным планам в Угловке должно было появиться почти 500 рабочих мест.

Однако недавно стало известно: компания временно приостановила работы на площадке, а по итогам 2021 года инвестпроект с большой вероятностью будет скорректирован.

Как сообщил "РГ" генеральный директор "Инвест-Органик" Дмитрий Морозов, причин несколько. В частности, из-за закрытых границ компания не смогла завезти импортное оборудование, возникли сложности с приглашением иностранных специалистов, которые должны были выполнять инжиниринговые работы. Кроме того, затянулся процесс с получением льгот. Дело в том, что "Инвест-Органик", как и многие инвесторы на территориях с особым статусом, формируют свои инвестпрограммы исходя из возможности получить льготы из разных источников. В случае с Угловкой это были льготы по линии ТОСЭР и из Фонда моногородов. С учетом объемов производства у компании были все шансы стать в Угловке градообразующим предприятием. Но сейчас Фонд моногородов находится в стадии ликвидации, его полномочия будут перераспределены по другим структурам, в частности, ВЭБ.

Вторая сложность возникла со льготами по линии ТОСЭР. Дело в том, что в Угловке изначально инвесторам предлагали получить льготы под определенный перечень видов экономической деятельности. Производство изолята соевого белка подпадает под ОКВЭД 10.89 - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки". В Угловке этого ОКВЭДа не было. Два года инвестор и региональные власти оформляли документы на ОКВЭД, а в начале 2021-го Угловка попала в список ТОСЭР, где можно осуществлять любые виды деятельности, кроме нескольких запрещенных, например, нельзя копать карьеры. Но пока документов, дающих право на льготы, у инвестора нет.

Заниматься стройкой без льгот предприятие не может. Дело в том, что по изначальному плану за десять лет компания должна была получить налоговых льгот из различных источников на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Без этой поддержки создать предприятие не получится.

- Мы не сомневаемся в том, что рано или поздно будем получать все льготы, - говорит Дмитрий Морозов. - Но проблема в сроках. Льготы действуют на протяжении десяти лет с момента создания предприятия, мы полностью прекратим их получать в 2028 году.

Поскольку компания потеряла много времени на оформление документов, а из-за пандемии пришлось корректировать срок поставки оборудования, к 2028 году предприятие при всем желании не сможет выйти на проектную мощность.

По оценкам Игоря Семеновского, члена Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, со сложностями при получении льгот в связи с ликвидацией Фонда моногородов столкнулись не менее 20 резидентов ТОСЭР со всей страны.

Но даже те компании, которые все получили вовремя, в прошлом году переживали пандемию и закрытие границ. Из-за этого компаниям пришлось сдвинуть запуск производства или отложить открытие новых линий. Инициированное Минэкономразвития продление льготного периода по уплате страховых взносов станет серьезной поддержкой для инвесторов.

Чтобы инвестор не только пришел, но и смог открыть производство, принося доходы себе и региону, требуется огромная работа

- Моногорода, где созданы ТОСЭР (а это более 85 муниципалитетов), давно поднимают вопрос о продлении срока действия основной льготы по уплате инвесторами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Сейчас в течение первых трех лет с момента создания ТОСЭР ставка по таким платежам составляет 7,6 процента вместо обычных 34 процентов. Это основной стимул, который привлекает инвесторов в ТОСЭР в моногородах. По истечении трехлетнего периода территория становится для инвестора значительно менее привлекательной, так как эта льгота исчезает, - говорит Семеновский.

Возникает вопрос и о создании инженерной инфраструктуры. Раньше на нее средства часто выделял Фонд поддержки моногородов.

- Подразумевается, что в ТОСЭР (в отличие от ОЭЗ) резиденты приходят на уже готовую производственную инфраструктуру. Но Фонд поддержки моногородов выделял средства на создание инженерных сетей только под конкретный уже реализуемый проект. Получалось, что инвесторы не подавали заявки из-за отсутствия в ТОСЭР необходимой инфраструктуры, а муниципалитеты не могли привлечь средства Фонда развития моногородов на обустройство площадок, потому что не было реальных проектов, которые здесь реализуются. В ТОСЭР Угловка появление инженерной инфраструктуры было анонсировано только к концу 2021 года (это строительство газовой котельной и распределительного газопровода среднего давления, прокладка водопроводных сетей и создание локальных очистных сооружений, а также реконструкция Московской улицы, которая и ведет к цехам). Успеют ли в срок? Пока неясно. А время нахождения в статусе резидента идет, - констатирует Татьяна Крейденко, доцент экономического факультета РУДН.

Несмотря на то что территориям с особым статусом анонсированы дополнительные льготы, требования к этим объектам постепенно ужесточаются. Например, властям Карелии поручено проработать вопрос о возможности продления сроков существования ТОСЭР, в первую очередь будет оцениваться эффективность каждой территории. А Новгородской области не одобрили заявку на создание в регионе особой экономической зоны. Регион будет повторно подавать документы. В первую очередь будет анализироваться финансирование заявленных проектов.

По всей стране сейчас насчитывается более 30 особых экономических зон и 111 территорий опережающего экономического развития. Не секрет, что регионы активно конкурируют за инвестора.

-? Для того чтобы ОЭЗ стала интересной, нужно продумать виды деятельности, которые здесь могли бы быть релевантными, продумать инфраструктуру или хотя бы рассчитать развитие инфраструктуры под эти виды деятельности - логистика, инженерные коммуникации, потенциальные рынки сбыта, их развитие. Это огромная работа, - говорит Екатерина Наумова, сооснователь юридической компании "ЕкаРус".

Эксперты отмечают: просто объявить, что та или иная территория отныне обладает особым статусом, уже недостаточно. Чтобы инвестор не только пришел, но и смог открыть производство, принося доходы себе и региону, требуется огромная работа.