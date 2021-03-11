Разработчики свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля установят вокруг объектов, где будут находиться люди, специальные ограждения, которые позволят избежать встреч с белыми медведями. Такие рекомендации бизнесу дали ученые, принимавшие участие в оценке воздействия будущей разработки на окружающую среду. В Арктической зоне РФ, где обитает крупный хищник, реализуется все больше подобных проектов. При этом специалисты, которые приезжают сюда на работу, в отличие от представителей коренных народов Севера, не знают, как правильно себя вести при приближении медведя.

По словам ученых, встречи с "хозяином Арктики" на его территории неизбежны. Даже дальние заходы этих животных в устья рек нельзя рассматривать как экстремальные случаи, если только речь не идет о появлении белого медведя в крупном городе, как было недавно в Норильске.

- Его привлекает присутствие человека, от этого никуда не деться, - отметил начальник высокоширотной экспедиции Арктического и антарктического НИИ Владимир Соколов. - Он чувствует необычный для себя запах и идет на него, особенно если это запах пищи. Человек и белый медведь в Арктике будут соприкасаться всегда, полностью решить эту проблему мы не сможем.

Полярный хищник привязан к дрейфующим льдам, а их ареал в летний период из-за изменения климата уже сократился на сорок процентов, и эта тенденция сохраняется. Медведям некуда уходить, они остаются на островах и побережье без возможности охоты на привычную добычу - тюленей. Прошлое лето выдалось практически безледным в акватории всех морей Российской Арктики. В итоге звери чаще появлялись на территориях полярных станций.

По мнению заместителя директора по науке нацпарка "Гыданский" Андрея Горчаковского, к людям животных влекут не только поиски еды.

- Белый медведь - существо любопытное, не лишенное интеллекта. Неправильно было бы думать, что он руководствуется только инстинктами. Бывает, зверь приходит к людям даже не на запах пищи, а просто посмотреть, что это они тут делают. Единственный выход в такой ситуации - постараться отогнать хищника подальше, оставив у него неблагоприятное впечатление от встречи с человеком. Как правило, это удается. Но иногда попадаются молодые особи, не имеющие опыта общения с людьми, - рассказывает Андрей Горчаковский.

Но одно дело, когда медведей отгоняет опытный сотрудник нацпарка или заповедника, и совсем другое, если хищника впервые в жизни видит работник добывающей промышленности. Специалисты по арктической фауне полагают, что алгоритм действий в подобных ситуациях надо включать в подготовку к работе в высоких широтах.

Прежде всего нужно изучить правила поведения на его территории. Потому что это не медведь представляет для человека проблему, а человек для него

- В Арктической зоне РФ с каждым годом увеличивается количество промышленных объектов, и встречи их работников с белыми медведями происходят все чаще, - подчеркивает ведущий научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова Илья Мордвинцев. - Необходимо заранее думать о том, как неподготовленный человек будет выходить из подобных ситуаций. Надо серьезно работать с людьми, которые едут на вновь создаваемые объекты нефтегазовой и других отраслей промышленности. Вместе со Всемирным фондом дикой природы мы разработали не одну инструкцию для таких организаций. Прежде всего нужно изучить биологию белого медведя и правила поведения на его территории. Потому что это не он представляет для человека проблему, а человек для него.

Одним из немногих эффективных способов избежать близкой встречи с хищником остается ограждение объектов, на которых живут и работают люди, считает замдиректора по научной работе нацпарка "Русская Арктика" Иван Мизин.

- Важно, чтобы человек мог нормально работать, и ограждение решает эту задачу. Для таких ситуаций необходимы свои меры предохранения. Правила, которыми руководствуются ученые и туристы в Арктике, не подходят для работников промышленных объектов. Но адаптировать хозяйственную деятельность к условиям среды там весьма сложно, поскольку на этот счет нет каких-либо официальных нормативов. В строительных нормах и правилах отсутствуют специальные указания по поводу инфраструктуры, которую необходимо создавать в местах проживания и работы людей в АЗ РФ с учетом возможных встреч с хищниками, - сообщил Иван Мизин.

При этом любой, кто приезжает в Арктику, должен помнить, что он не вправе причинить какой-либо вред белому медведю, занесенному в российскую и региональные Красные книги. Почему так необходимо его охранять? Это животное находится на вершине пищевой пирамиды, подчеркивают ученые. Все, что происходит в арктической экосистеме, в конечном счете отражается на белом медведе.

- Он считается видом-индикатором, который показывает состояние всей системы в целом. Поэтому мы занимаемся не только распределением численности белых медведей, но и состоянием их здоровья. В последнее время эти вопросы становятся все более актуальными, поскольку процессы освоения Арктики оказывают прямое воздействие на популяцию, - пояснил Илья Мордвинцев.

Минприроды России при участии экспертов подготовило новую стратегию по сохранению белого медведя. Предыдущая закончилась в 2020 году, новую могут утвердить уже в июне. Этот документ будет определять всю работу, связанную с изучением и охраной полярного хищника.

Кстати

Сколько всего белых медведей сегодня обитает в Российской Арктике, ученые пока сказать не берутся. Пока они располагают лишь давними экспертными оценками их численности. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, необходим масштабный учет животных на всей арктической территории. А это сложный и дорогостоящий процесс. Речь идет об обширных и труднодоступных площадях, возникают вопросы с методикой, транспортом и другой техникой. Наиболее перспективными считаются малая авиация и беспилотники.

Всего в мире насчитывается от 20 до 25 тысяч белых медведей.