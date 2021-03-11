В Новгородской области нефтепродукты попали в почву

Полиция Новгородской области возбудила уголовное дело в связи с экологическим загрязнением земель при ликвидации разлива нефти. Материалы в правоохранительное ведомство предоставило Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод произошла в Пестовском районе Новгородской области. При ликвидации последствий прорыва подрядная организация вывозила загрязненный грунт на территории у деревень Семытино и Жестяная Горка.

Как считают в окружном управлении Росприроднадзора, участки, куда вывозилась земля, не были предназначены для такого рода складирования. В результате нефтепродукты попали в почву.

На загрязненных участках предельная концентрация нефтепродуктов превышена более чем в 40 раз. На отдельных территориях встречается более чем 200-кратное превышение ПДК. По предварительным данным, ущерб оценивается в 8,5 миллиона рублей.