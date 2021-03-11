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Рубрика: Происшествия

В Петербурге на "зеленой" ветке метро произошло задымление

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-за задымления в утренний час пик закрыли все станции "зеленой" ветки метро. Причиной стало задымление на станции "Маяковская".

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Как сообщили в пресс-службе городской подземки, изначально была закрыта станция "Маяковская", затем из-за повышенного пассажиропотока закрыли "Приморскую", впоследствии прекратило движение поездов из Приморского района в центр города. На несколько минут движение на ветке было полностью закрыто.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской подземки сообщает, что экстренные службы искали источник задымления на "Маяковской". Кроме того, возле станции, а также у "Площади Восстания" было замечено несколько машин аварийно-спасательной службы и карет скорой помощи.

Сейчас ситуация стабилизировалась, двери всех станций открыли для пассажиров. В пресс-службе подземки Петербурга отмечают, что движение по ветке осуществляется в обычном режиме.

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