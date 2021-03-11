В Петербурге запретили песни и стихи об АУЕ

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решение о запрете на территории России восьми ссылок на сайты и группы в социальных сетях с блатной тематикой.

В основном под запрет попали песни, прославляющие воровской уклад жизни и стихи на эту же тематику.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в ходе проведения экспертизы было установлено, что произведения оправдывают противоправное поведение, использование мата, азартные игры, а также могут содержать призывы пить спиртное, курить и употреблять наркотики.

Кроме того, само содержание сайтов и групп свидетельствует о том, что они связаны с движением АУЕ - это движение запрещено на территории России по решению Верховного суда.