В Калининградской области разработали меры поддержки для самозанятых граждан. В прошлом году жителям региона, решившим открыть свое дело, выдавали гранты в 50 тысяч рублей на покупку оборудования, материалов, обучение, другие стартовые расходы. Возвращать эти деньги не требовалось. Сейчас функционируют региональные льготные кредитные программы.

Сам налоговый режим для самозанятых, который начал действовать в эксклаве в июле 2020-го, пришелся калининградцам по душе. В первый месяц его плательщиками стали две тысячи человек, сейчас - почти 13 тысяч. Что важно, в основном речь идет не о предпринимателях, затеявших налоговую оптимизацию, а о физических лицах. Доля последних в общем числе самозанятых превышает 90 процентов.

Самозанятые - это плательщики нового для нашей страны налога на профессиональный доход (НПД). Режим доступен микропредпринимателям, не имеющим наемных сотрудников. Их доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, а работать они могут практически во всех сферах, кроме торговли. Но есть исключение - самозанятые вправе продавать изделия, изготовленные своими руками.

Чтобы перейти на НПД, достаточно зарегистрироваться в специальном приложении, с помощью которого рассчитывается налог. Ставка весьма лояльна: четыре процента от заработка, если клиентами являются физические лица, и шесть процентов при работе с бизнесом. Нет ни отчетности, ни дополнительных платежей, в том числе в государственные страховые фонды.

Налоговая реформа направлена и на тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, и на тех, кто раньше уже оказывал услуги, находясь "в тени". Чтобы у граждан появились дополнительные стимулы к легализации, на самозанятых распространили меры господдержки. К примеру, в прошлом году всем плательщикам НПД в нашей стране предоставили дополнительный налоговый капитал в размере 12,1 тысячи рублей.

В Калининградской области федеральные льготы и преференции дополнили региональными. Причем "подъемные" в 50 тысяч рублей, которые в прошлом году выдавал центр занятости, предназначались не только для самозанятых. На них могли претендовать все безработные, желающие организовать свое дело, независимо от выбранного налогового режима. Однако в списке получателей невозвратных субсидий, в котором насчитывается 561 человек, преобладают именно плательщики НПД.

Еще одну меру поддержки - кредиты по ставке 4,25 процента - администрирует региональный центр "Мой бизнес". Сейчас действуют две льготные программы. "Старт" позволяет новичкам взять без залога до ста тысяч рублей. Программа "Развитие" рассчитана на тех, кто работает более трех месяцев. Максимальная сумма займа составляет уже полмиллиона рублей, но потребуется залог или поручительство.

- Безусловно, достигнутое значение самозанятых в Калининградской области является отличным результатом, учитывая наши предварительные ожидания, - комментирует ситуацию министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков. - В рамках соответствующего регионального проекта плановое количество самозанятых на территории Калининградской области составляло 3887 человек. Специальный налоговый режим, а также приложение, с помощью которого самозанятые ведут кассу и отчетность, формируют чеки, являются очень удобными для начинающих предпринимателей. Приложение обеспечивает полное взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию. Как нам кажется, было бы неплохо сделать подобное приложение и для плательщиков других налоговых режимов, например, для владельцев патентов.

В Калининградской области федеральные льготы и преференции дополнили региональными

Кондитер Мария Масальская зарегистрировалась в качестве самозанятой в июле прошлого года. Она получила поддержку и по линии центра занятости, и по линии центра "Мой бизнес".

- Раньше я работала редактором в одном из калининградских СМИ. Во время пандемии мы перешли на "удаленку", а когда пришла пора возвращаться в офис, я поняла, что не хочу, что мне нравится работать дома, проводить больше времени с ребенком, - рассказывает Мария. - Кроме того, мне давно хотелось что-то делать своими руками. А еще я увлекалась десертами, готовила торты и пирожные для своих близких. Когда региональный центр занятости объявил о выдаче так называемых грантов для самозанятых и в Калининградской области начал действовать НПД, звезды для меня сошлись.

Субсидию в 50 тысяч рублей калининградка потратила на кондитерский инвентарь и оборудование, а также на несколько онлайн-курсов. Заем в 100 тысяч рублей по программе "Старт" пошел на покупку профессиональной камеры. Десерты продаются в основном через Instagram, а для этого канала сбыта важны красивые снимки.

Через несколько месяцев, если продажи будут расти, девушка планирует взять более крупный кредит по программе "Развитие" на открытие кондитерского цеха.

- 4,25 процента в год - отличное предложение, ни в одном из коммерческих банков ничего подобного я не нашла, - продолжает Мария. - Что касается самого НПД, он оказался очень удобным и функциональным. В приложении можно вести статистику, всегда знаешь, сколько ты заработал в разбивке по периодам. А возможность предоставлять чеки повышает мой статус в глазах клиентов. Покупатели, присылая предоплату и получая в ответ чеки, пока еще удивляются. Но количество самозанятых постоянно растет, думаю, вскоре такие взаимоотношения в сфере услуг станут привычными.

Меры поддержки действительно стали одной из причин, по которой жители самого западного российского региона начали массово регистрироваться в качестве самозанятых. Но, возможно, существует и другая сторона медали. Всплеск регистраций физлиц, по мнению экспертов, могли спровоцировать работодатели, которые убедили своих сотрудников стать плательщиками нового режима.

По словам замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александра Кайсарова, чтобы сделать какие-то предварительные выводы, необходимо оценить отраслевую структуру плательщиков - физических лиц. По состоянию на октябрь прошлого года среди калининградских самозанятых, решивших заявить о своей сфере деятельности, лидировали перевозчики пассажиров, люди, которые сдают в аренду квартиры, продавцы продукции собственного производства, репетиторы, мастера маникюра и педикюра.

Однако указание вида деятельности в мобильном приложении "Мой налог", согласно федеральному закону о налоге на профессиональный доход, носит добровольный характер. Большинство самозанятых воспользовались этим правом и не конкретизировали сферу, в которой они оказывают услуги.

- Возможно, причина кроется в обычном нежелании сообщать о себе "лишнюю" информацию, а возможно, кто-то из этих людей действительно продолжил работать на бывшего работодателя, получив статус самозанятого, - рассуждает Александр Кайсаров. - Но здесь следует отметить, что закон установил запрет на заключение договоров гражданско-правового характера с бывшими сотрудниками, ставшими плательщиками НПД, в течение двух лет с момента их увольнения. Обширной практики еще не сложилось, но налоговые органы наверняка будут следить за исполнением этого требования. В целом же, судя по существующей динамике, в Калининградской области удалось достигнуть заявленных при разработке нового режима целей. НПД становится для граждан, ранее не имевших финансовых взаимоотношений с государством, некой первой школой предпринимательства, школой финансовой грамотности.

Прямая речь

(комментарий подготовлен сайтом pravda-nn.ru , Нижний Новгород)

Павел Солодкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области:

- Сам по себе законопроект о самозанятых - интересное нововведение. В Нижегородской области налог для самозанятых начал действовать с прошлого года. У системы самозанятых много плюсов. Например, самозанятыми могут зарегистрироваться даже госслужащие или муниципальные служащие, и, допустим, сдавать квартиру, показывая доход. Однако есть и немало проблем. По закону самозанятые не являются предпринимателями, а являются физическими лицами. И во время пандемии принятые ограничения на федеральном уровне касались практически всех, но часть самозанятых требования не исполняла и проверить их никто не мог. В то время как к предпринимателям предъявляются жесткие требования, самозанятый без всякого контроля может заниматься чем угодно. К примеру, открыть маникюрный салон или пекарню в квартире. Самозанятый может быть зарегистрирован в Нижегородской области, а работать и проживать в Тюмени или Магадане и никогда здесь не появиться. И закон не требует его присутствия, никто его проверять не будет.

В связи с этим ряд предпринимателей в Нижегородской области выступил с инициативой, с которой я обращался к Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей и губернатору, скорректировать закон и запретить самозанятым предоставлять на дому парикмахерские, косметологические услуги, готовить пищу на продажу. В условиях, когда к предпринимателям предъявляют жесточайшие требования, а самозанятые ничем не обременены, число предпринимателей будет сокращаться.

(комментарий подготовлен газетой "Молодой ленинец", Пенза)

Сергей Капралов, министр экономики Пензенской области:

- В Пензенской области зарегистрировано около 9 тысяч самозанятых граждан. В качестве региональной поддержки самозанятые граждане, наравне с остальными субъектами малого и среднего предпринимательства, могут претендовать на получение услуг в центре "Мой бизнес".

На федеральном уровне АО "Корпорация МСП" совместно с МСП Банком оказывает кредитную поддержку самозанятым на развитие предпринимательской деятельности до 1 миллиона - без залога под 7,5 процентов годовых на срок до трех лет.

Помимо этого, Региональный фонд "Поручитель" разработал кредитный продукт - займ "Самозанятый". Сумма займа составляет до 300 тысяч рублей сроком до двух лет. Процедура его получения проста. Физическое лицо, которое уплачивает налог на профессиональный доход, обращается в АО "Поручитель" за получением займа и предоставляет пакет документов.

(комментарий подготовлен газетой "Каменский рабочий", Каменск-Уральский)

Евгений Копелян, замминистра инвестиций и развития Свердловской области:

- Свердловская область присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января 2020 года. Целевой показатель, установленный в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" перевыполнен более, чем на 30 процентов. По итогам 2020 года Свердловская область заняла пятое место по количеству зарегистрированных самозанятых, которых здесь насчитывалось свыше 47 тысяч.