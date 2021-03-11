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Радуга, гроза, ночное небо...

В Русском музее открылась выставка шедевров пейзажной живописи
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 51(8402)
Около 120 шедевров от признанных мастеров пейзажной живописи, включая полотна из постоянной экспозиции Русского музея и малоизвестные картины из запасников, предстают перед глазами посетителей выставки "Преображенная природа", открывшейся в корпусе Бенуа при поддержке банка ВТБ.
Любование природой остается отличительной особенностью русской художественной школы. Фото: Сергей Николаев/РГ Любование природой остается отличительной особенностью русской художественной школы. Фото: Сергей Николаев/РГ
Любование природой остается отличительной особенностью русской художественной школы. Фото: Сергей Николаев/РГ

Экспозиция представляет работы разных направлений и эпох - от 1819 до 2012 года. Среди них произведения как Куинджи, Айвазовского, Левитана, Верещагина, Репина, так и малоизвестных авторов. Но они ни в коей мере не противоречат друг другу, а дополняют, сливаясь в единый гимн природе во всем ее многообразии.

- Творчество начинается с переживания. Обостренное восприятие окружающего мира рождает в душе художника чувства и эмоции, которым великий Гете дал название "редкие впечатления". Их неиссякаемым источником является природа, изменчивая и подчас необычная в своих проявлениях, - рассказывает ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кировонденченков. - Гроза, радуга, пробивающиеся через тучи лучи солнца, набегающая волна - все это мимолетные сюжеты природы, которые трудно писать с натуры. И тем не менее художники всегда стремились реализовать эти художественные образы на своих холстах. На выставке можно увидеть, как с этой задачей справлялись художники академического направления, импрессионисты рубежа веков, советские мастера живописи и наши современники. В самом названии выставки заключено два смысла: это природа, преображенная в момент драматичных явлений, и природа, преображенная рукой самого художника.

На выставке представлено 120 работ разных направлений и эпох — от 1819 до 2012 года. Это полотна как из постоянной экспозиции, так и из запасников

Картины представлены несколько неожиданным образом: они сгруппированы не по стилям и не по времени, а по природным явлениям. Каждый из семи залов посвящен определенной теме. Погрузиться в атмосферу помогают звуки природы: щебет птиц, шум ветра, плеск волн.

Путешествие по миру русского пейзажа начинается с зала "Облака": от пасторальных пейзажей с безмятежными белыми барашками и "небесных странников" над водной гладью до тревожно сгущающихся туч. Создатели выставки советуют обратить внимание на этюды Федора Васильева - считается, что именно он открыл для русской живописи "живое небо".

От полотна к полотну погода неотвратимо портится - и следующий зал называется "Перед грозой". Здесь темно от надвигающейся бури, ветер клонит к земле деревья, а небо пронзает яркий зигзаг молнии. Но на смену грозе приходит радуга - именно ей посвящен третий зал, наполненный свежестью, тишиной и гармонией.

Продолжают экспозицию пейзажи солнечных дней в разное время года: весенняя оттепель, летний зной, осеннее буйство красок. В этом зале много цвета, воздуха и радости жизни. Здесь же представлено, пожалуй, самое большое разнообразие стилей. Включая импрессионистические и постимпрессионистические работы, особенно ярко передающие живое дыхание природы.

После светлого дня настает черед закатов и рассветов - картины с этим сюжетом собраны в следующем зале. "Закат над болотом" Алексея Саврасова, "Каменная тундра" Константина Коровина, "Гора Казбек" Василия Верещагина - что ни полотно, то шедевр. И, конечно, Архип Куинджи, без которого невозможно обойтись, говоря о пейзажной живописи. Полотна этого гения эффектного пейзажа есть в каждом разделе экспозиции. Невероятная "Лунная ночь на Днепре" - точка притяжения в следующем зале.

Последние разделы экспозиции отданы водной стихии. Это не только самый знаменитый отечественный маринист Иван Айвазовский, но и Илья Репин, и Алексей Боголюбов. Здесь же, кстати, находится самая старая работа выставки - "Водопад Иматра в Финляндии" Федора Матвеева, выполненная в 1819 году.

Стоит отметить, что каждая картина на выставке имеет индивидуальную подсветку, так что все произведения представлены идеальным образом. Наряду с живописными полотнами представлено несколько скульптур и предметов декоративного искусства. В приложении дополненной реальности "Артефакт" к экспозиции "Преображенная природа" подготовлен виртуальный гид.

Прямая речь

Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ:

- Поддержка культуры для ВТБ - вопрос социальной ответственности, принципиальная позиция. С Русским музеем банк сотрудничает давно - уже почти 20 лет. Каждый год в рамках общебанковской программы "Культурная страна" мы совместно организовываем одну-две масштабные выставки, которые неизменно становятся ярчайшими событиями. Нынешняя экспозиция еще и очень оптимистичная - такую особенно приятно открывать в первые дни весны. Уверен, что она будет иметь большой успех.

Тем временем ВТБ и Русский музей уже готовят следующий проект. В конце августа - начале сентября мы поддержим проведение выставки в Русском музее, посвященной 150-летию со дня рождения живописца Игоря Грабаря.

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