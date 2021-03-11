В Северодвинске экс-завкафедрой вуза получила условный срок за взятки

В Северодвинске суд приговорил бывшую заведующую кафедрой филиала вуза к трем годам шести месяцам лишения свободы условно за мелкие взятки и другие должностные преступления.

Как сообщил следком региона, завкафедрой истории, философии и права получила от студента заочного отделения юрфака незаконное вознаграждение - деньги и подарочный сертификат. За это преподаватель помогла будущему правоведу сдать итоговый госэкзамен по заранее выбранному билету, к ответу на который он подготовился.

Кроме того, завкафедрой не стала проверять его дипломную работу в системе "Антиплагиат ВУЗ" и сама указала необходимый процент оригинального текста. В итоге взяткодатель успешно ее защитил. Также обвиняемая за 20 тысяч рублей издала подложный приказ о перезачете учебных дисциплин, которые студент якобы уже сдавал, и по этому документу ему выставили хорошие оценки. На самом деле он не сдавал экзамены по тем предметам.

Женщина признала свою вину на следствии и в суде. Дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

По информации областной прокуратуры, экс-преподаватель, помимо взяток, признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и использовании подложного документа. После окончания основного наказания ей назначен испытательный срок в два с половиной года.

Приговор не вступил в законную силу.