В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО

В Северодвинске задержали мужчину, который около двух часов назад захватил заложницу в офисе МФО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сам нападавший заявил, что его преследуют коллекторы, которые пытаются взыскать с него крупную сумму денег, передает "Интерфакс". Мужчина пытался торговаться, утверждая, что если коллекторы прекратят его преследование, то заложница не пострадает.

Сейчас район оцеплен. На месту происшествия работают представители спецподразделений.

Школам и детским садам, расположенным неподалеку, рекомендовали пока не выпускать детей на улицу.