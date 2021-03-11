Вотчину Деда Мороза в начале 2021 года посетило рекордное число туристов

На Вологодчине подвели итоги высокого зимнего сезона. Самым популярным направлением региона стали Великоустюгский район и сказочная столица России. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрием Пеговым и на расширенном совещании в правительстве региона по реализации стратегии развития Вотчины Деда Мороза.

Как известно, 2020 год стал суровым испытанием для туристической отрасли во всем мире: мировой туристический поток упал в пятьдесят раз, внутри России, согласно данным Ростуризма, - на сорок процентов. На этом фоне 35-й регион выглядит более чем успешно.

- Туристический поток в Великоустюгский муниципальный район уменьшился всего на треть. В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Великоустюгский муниципальный район посетили более 6,5 тысячи туристов и около 49 тысяч экскурсантов, - сообщила "РГ" заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Однако чтобы достичь этих показателей, чиновникам региона пришлось реализовать целый комплекс мероприятий, несмотря на эпидемиологические ограничения. Так, при администрации Великоустюгского муниципального района работал оперативный штаб, а Единая дежурная диспетчерская служба круглосуточно решала все вопросы, поступающие на горячую линию. По словам Каманиной, весь высокий сезон проводился мониторинг ситуации на всех предприятиях и организациях, задействованных в приеме туристов и обеспечивающих их безопасное пребывание, - общепите, отелях и на туристических объектах.

Стимулом для сохранения высокого турпотока стали специализированные туристские поезда, организованные правительством Вологодской области совместно с ОАО "РЖД". Также впервые были организованы туры выходного дня из Москвы.

Всего в период высокого сезона прибыло 14 поездов: 10 - до станции Котлас Южный и четыре - до станции Великий Устюг. Совокупный пассажиропоток составил около трех тысяч человек. Также были рейсы пригородного поезда Котлас - Великий Устюг, который в ежедневном режиме курсировал со дня рождения Деда Мороза 18 ноября по 31 января 2021 года.

Способствовала комфорту туристов и организация приема туристских групп на станциях Котлас Южный и Великий Устюг. В Котласе была ограждена привокзальная площадь, на которую могли проехать только туристские автобусы по спецпропускам, что обеспечивало быструю и безопасную посадку и высадку пассажиров из автобусов. Проход осуществлялся через боковые ворота, минуя здание железнодорожного вокзала, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

А за праздничное настроение "отвечало" украшение города: на площади Ленина была установлена 20-метровая ель, 14 световых фигур - на Липовой аллее, были украшены улицы новогодними перетяжками и консолями.

Впрочем, к высокому сезону готовились весь год, поясняет Каманина. Ранее был запущен проект - сказочные музыкальные постановки с игровыми, танцевальными, интерактивными программами "Театр Деда Мороза", а в конце декабря 2020 года для устюжан и гостей города открылась Городская резиденция Деда Мороза (городское представительство зимнего волшебника "Центр притяжения волшебства"), расположенная в центре Великого Устюга, где проводятся интерактивные программы и мастер-классы.

- Мы планируем и дальше развивать это направление, так как видим заинтересованность и пассажиров, и турфирм. Сейчас обсуждаем вопрос о круглогодичном курсировании поездов выходного дня с расширением пунктов отправления. Прорабатываем другие интересные маршруты - музейные и санаторно-курортные. Сделаем все, чтобы туристы могли отдыхать в Великоустюгском районе круглый год, - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Сегодня уже разработана стратегия развития проекта на период до 2030 года, предусматривающая вторую и третью очереди развития Вотчины Деда Мороза. Территория вотчины будет увеличена в три раза - до 150 гектаров, на ней появятся новый дворец Деда Мороза, тематический парк развлечений, аквапарк, центр активного отдыха, объекты размещения и питания.

Кроме того, правительством области ведется работа по модернизации транспортной доступности региона и, конечно, Великоустюгского района. Идет реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге. В этом году в федеральную собственность будет передана автодорога, которая соединяет города Вологда, Великий Устюг и Котлас (участок трассы от Москвы до Сыктывкара), что позволит туристам приезжать в Великий Устюг по благоустроенной трассе от Москвы до Великого Устюга протяженностью 900 километров.

Все эти мероприятия стали частью большого инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера ..Великий Устюг - сказочная столица России..", разработанного правительством региона, который реализуется уже двадцать лет.

Справка "РГ"

Согласно подведенным итогам, 31 декабря Вотчину Деда Мороза посетили 660 человек, из них 371 - индивидуальные туристы и 289 организованных посетителей. Всего в период новогодних и рождественских праздников Вотчину Деда Мороза посетили более 18 000 экскурсантов, а общее количество туристов и экскурсантов по итогам 2020 года составило 76 942 человека. Люди приезжали из Московской, Ленинградской, Архангельской, Кировской, Нижегородской областей, а также из Латвии, с Украины, из Китая, Эстонии, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

Тем временем работа над привлечением туристов продолжается. Специальный туристический поезд выходного дня N 934/933 Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва будет курсировать до 28 марта.